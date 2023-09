Fußball

vor 17 Min.

Schon unter Druck: Hollenbach und Zell seit drei Spielen sieglos

Plus Der TSV Hollenbach ist beim Schlusslicht zum Siegen verdammt. Auch der SC Griesbeckerzell braucht Punkte. Ein ganz wichtiger Spieler ist nicht dabei.

Dringend Punkte in der Bezirksliga Nord brauchen der TSV Hollenbach und der SC Griesbeckerzell. Beide Mannschaften sind seit drei Spielen ohne Sieg. Die Ausgangslagen sind allerdings unterschiedlich.

Für den TSV Hollenbach steht am Sonntag eine ungemütliche Auswärtsaufgabe an. Ab 17 Uhr treffen die Krebsbachtaler auf das noch punktlose Tabellenschlusslicht SV Holzkirchen. Ungemütlich für die Krebsbachkicker deshalb, weil sie nach der jüngsten 3:4-Niederlage gegen den FC Gundelfingen II, schon etwas unter Zugzwang stehen. Trotz einer zu Beginn starken Vorstellung und einer 2:0 Führung, ging die Partie für die Burkhard/Zweckbronner-Elf nach einem späten Gegentreffer noch verloren. Damit sind die Rot-Weißen nun seit drei Partien ohne Sieg und finden sich auf Tabellenplatz neun wieder. Der Abstand zum ersten Relegationsplatz beträgt nur noch zwei Punkte. Vielleicht kommt das Gastspiel im Wechinger Ortsteil Holzkirchen gerade recht. Immerhin hat Hollenbach acht seiner bisher elf ergatterten Punkte in der Fremde eingefahren.

