Fußball-Kreisliga

08.05.2023

Zell und Rinnenthal bleiben in Kreisliga weiter Kopf an Kopf

Plus Beide Spitzenteams lassen im Saison-Endspurt nicht locker. Griesbeckerzell siegt mit Kinzel-Toren in Langenmosen. Rinnenthal gewinnt Stadtderby beim TSV Friedberg.

Artikel anhören Shape

Der Zweikampf um die Meisterschaft in der Fußball-Kreisliga Ost spitzt sich weiter zu: Vier Spiele vor Saisonende liegen Griesbeckerzell und Rinnenthal weiter punktgleich an der Spitze. Beide feierten am Sonntag einen Sieg. Nahezu abgestiegen ist dagegen Echsheim-Reicherstein nach der Niederlage gegen Leahad.

TSV Friedberg – Rinnenthal 1:3



Mit einem verdienten 3:1-Stadtderbysieg kehrte die Merwald/Söllner-Truppe aus Friedberg zurück. Dabei begann die Partie aus Rinnenthaler Sicht ungünstig. Nach einem Fehler im Aufbauspiel schaltete Friedberg schnell um und Kempfs Querpass brauchte Langner nur noch zur frühen Führung einschieben. In der Folge übernahm Rinnenthal aber das Kommando und konnte bereits in Minute zwölf ausgleichen. Nach einem Foul an Seidl, gut zwanzig Meter vor dem Tor, verwandelte Merwald den fälligen Freistoß direkt. Auch im Anschluss hatte Rinnenthal mehr vom Spiel und hätte sowohl durch Bradl, wie auch Friedl in Führung gehen können. Nachdem Wechsel sahen die gut 250 Zuschauer ein ausgeglichenes Spiel, wobei der BCR leichte Feldvorteile hatte. In der 55. Minute dann die erstmalige Führung für Rinnenthal. Nachdem sich Friedl und Fesenmayr über rechts durchgesetzt hatten, verwertete Bradl eine Friedl-Flanke zum 2:1. Im Anschluss wollte der Gast die Entscheidung und diese fiel in der 64. Minute. Der eingewechselte Engl, legte eine Hereingabe auf Merwald ab und dieser traf mit seinem Schuss zum 3:1. Edin hatte den Ball noch unglücklich abgefälscht. (tl)

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen