Deutschland ist im Handballfieber – auch der TSV Aichach?

Plus In den ersten Heimspielen des Jahres 2024 erwartet der TSV Aichach am Sonntag wieder über 300 Besucher. Die personellen Probleme sind merklich weniger geworden.

Von Johann Eibl

Mit Handball werden wir in diesen Tagen übers Fernsehen reichlich versorgt. Die Europameisterschaft der Männer, die in Deutschland über die Bühne geht, zeigt immer wieder, wie anziehend dieser Sport wirken kann. Auf das Interesse am Geschehen in unserer Region wird die EM aber kaum Auswirkungen haben, am Sonntag beim ersten doppelten Heimspieltag des TSV Aichach in diesem Jahr werden wie üblich gut 300 Zuschauer erwartet. Zuerst zum Spiel der Frauen in der Landesliga gegen die SG Biessenhofen-Marktoberdorf ab 15.30 Uhr und zwei Stunden später zum Duell in der Bezirksoberliga der Männer zwischen dem TSV Aichach und dem TSV Bobingen.

Aichacher Handballerinnen wollen an Überraschungserfolg anknüpfen

Frauen: Dass vor zwei Wochen bei der HSG Würm-Mitte 22 gleich zwei Punkte raussprangen, das war als echte Überraschung anzusehen. Kann nun zu Hause auch Biessenhofen-Marktoberdorf bezwungen werden, so würde man von einem Pflichtsieg reden. Denn die Gäste krebsen im Keller der Tabelle herum, nachdem sie erst zweimal als Siegerinnen vom Parkett gingen, in den Heimspielen gegen Schlusslicht Landshut (24:19) und gegen Pfaffenhofen mit einem 28:19-Erfolg. Die Aichacherinnen waren in der Vorrunde beim Vierten der Saison 2022/23 mit 28:25 Toren erfolgreich.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

