Stelzentänzerinnen heitern Dießener Senioren auf

Plus Das Duo "Hochformat" tanzt im Awo-Seniorenwohnpark in Dießen zu sommerlicher Musik. Wo Julia Dietze und Mirjam Kendler sonst noch zu sehen sind.

Strahlende Gesichter im Awo-Seniorenwohnpark: „Endlich mal wieder ein bisschen Kultur“, freute sich Cornelia Anlauf, Leiterin des Sozialdienstes. Denn der Corona konforme Auftritt des Duo "Hochformat“, der Stelzengeher-Formation aus Igling, zauberte zahlreichen Bewohnern nach entbehrungsreichen Monaten ein Lächeln ins Gesicht.