Nachhaltigkeitspreis verliehen

Sieger ist die "Ackerdemie" der kleinen Johann Baptist Baader Mittel- und Grundschule in Fuchstal undotierter Sonderpreis geht an "Die Rockmacherin" aus Schondorf.

Die "Ackerdemie" der Johann Baptist Baader Mittel- und Grundschule Fuchstal ist mit dem ersten "Rotary Nachhaltigkeitspreis Lech-Ammersee 2020" ausgezeichnet worden.



"Der mutige Schritt der Schule zur Ackerdemie verändert das Bewusstsein der Schüler und Schülerinnen für den Anbau und die Wertschätzung von Lebensmitteln. Das selbsttätige Lernen befähigt die Schüler, ihr Wissen an die Familien und ihr Umfeld weiterzugeben. Der Preis würdigt den Vorbildcharakter und das große Engagement der Schule ungewöhnliche Wege zu gehen", hieß es in der Begründung der Rotary-Jury.



Der mit 4000 Euro dotierte Preis wurde am Sonntag in einer live gestreamten Veranstaltung unter Einhaltung der strengen Corona-Hygienevorschriften im Groundlift Studio in der Alten Brauerei in Stegen an Rektorin Evi Klein übergeben.



Der mit 3000 Euro dotierte zweite Nachhaltigkeitspreis geht an den Arbeitskreis Dorfökologie der Gemeinde Finning. Auf den dritten Platz (2000 Euro) kam die Aktion " Weihnachten in der Tüte" der Grundschule Traubing.



Den undotierten Sonderpreis in der Kategorie "Unternehmen" erhielt "Die Rockmacherin" Caroline Herrmann-Lauenstein aus Schondorf am Ammersee.



Den Nachhaltigkeitspreis 2020 hatten die Rotary Clubs Landsberg, Wörthsee, Ammersee-Römerstraße und Buchloe ausgelobt. Ausgezeichnet wurden Projekte für soziales und ökologisches Engagement von Menschen in der Lech- und Fünfseenregion, die für die Gesellschaft und den Naturraum wirken. Es gab drei Kategorien: Gesellschaft/Chancengleichheit, Gesundheit/Krisenbewältigung und Umwelt/Ressourcen.



Der nächste Nachhaltigkeitspreis soll in zwei Jahren verliehen werden. Für die diesjährige Auszeichnung hatten sich elf Initiativen und Vereine beworben.



In Zeiten von Klimawandel, ökologischen Krisen und Corona sei nachhaltiges Handeln wichtiger denn je, hob Landsbergs Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl hervor, die auch Schirmherrin der Veranstaltung ist. "Nachhaltigkeit meint die Übernahme von Verantwortung", betonte Rotary-Distriktgovernor Prof. Dr. Renate Dendorfer-Ditges in ihrem Grußwort.



In der Jury-Begründung für den zweiten Preis hieß es: "Der Arbeitskreis Dorfökologie der Gemeinde Finning hat ganz unterschiedliche Akteure an einen Tisch gebracht, denen es gelingt, einen großen Unterstützerkreis zu aktivieren und ehrenamtliches Engagement für Flora und Fauna in der Gemeinde fest zu verankern. Der Arbeitskreis hat Vorbildfunktion für andere Gemeinden." Übergeben wurde die Auszeichnung an die Projektleiterin Sabine Maria Leitner. In der Jurybegründung für den dritten Preisträger, die Grundschule Traubing, hieß es: "Die Schule ist der Corona-Pandemie mit einer innovativen und spontanen Idee begegnet, die einen großen Unterstützerkreis mobilisiert hat, generationsübergreifend wirkt und letztlich zu einem nachhaltigen Austausch mit den Senioren und Seniorinnen des Ortes geführt hat.



Ein Preis mit Herz und Vorbildcharakter für andere Schulen." Der Preis wurde an Schulleiterin Michaela Walch überreicht. In der Begründung für den Sonderpreis an "Die Rockmacherin" hieß es: "Eine Unternehmerin, die mit ihrem Produkt die Philosophie vertritt: "Nachhaltigkeit bedeutet für mich respektvoll mit den Ressourcen unserer Erde umzugehen", setzt das richtige Signal und tritt den Beweis an, dass auch kleine Unternehmen regional produzieren und gleichzeitig Verantwortung für Mensch und Umwelt übernehmen können."



Die feierliche Veranstaltung wurde von den PräsidentInnen der vier beteiligten Rotary Clubs durchgeführt: Sonia Fischer (Landsberg), Ralf Weiler (Wörthsee), Margret Madelung ( Ammersee, Römerstraße) und Sabine Eichinger (Buchloe).



Abgerundet wurde die aus dem Groundlift Studio von Daniel Betz übertragene Veranstaltung durch musikalische Einlagen unter anderem von Maximilian Hofbauer und Dominique Merkle sowie den Schülerinnen der Städtischen Sing- und Musikschule Landsberg, Franziska und Melanie Überreiter sowie Teresa und Ellinor Karius. Die Ankündigung der Preisträger übernahm das Musik-Comedy-Duo Mark‘n Simon. Die Aufnahme und Übertragung des Abends wurde von Daniel Betz und seinem Groundlift-Team unterstützt. Online an den Bildschirmen verfolgten rund 100 Zuschauer das Geschehen.