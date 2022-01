Ammersee

17:02 Uhr

AK-Rückblick Januar bis März 2021: Lockdown, Granate und Geflügelpest

Plus Die Redaktion des Ammersee Kuriers blickt auf 2021 zurück: In der ersten Folge geht es unter anderem um ein Bauprojekt in Utting und den Dießener Töpfermarkt.

Unter den wichtigsten Nachrichten von Januar bis März 2021 aus der Ammerseeregion: Die Gemeinde Utting will mit einem 30-Millionen-Projekt bis zum Jahr 2023 neuen, bezahlbaren Wohnraum schaffen. Die ersten Bagger rollen im Januar an. Nichts geht mehr im Bäckerei-Großbetrieb Kasprowicz in Pähl, nachdem sich 16 Mitarbeitende im Februar mit dem Coronavirus infiziert hatten. An Christi Himmelfahrt bleibt es ruhig am Dießener Seeufer. Im Frühjahr gibt es aber noch Hoffnung auf einen Töpfermarkt zu einem späteren Zeitpunkt. Die wichtigsten Nachrichten von Januar bis März:

