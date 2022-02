Ammersee

vor 57 Min.

Herrschinger Firma liefert medizinisches Hanf an 8000 Apotheken

Plus Die Firma „Bavaria Weed“ beliefert Apotheken mit medizinischem Hanf. Die Bundestagsabgeordnete Carmen Wegge (SPD) besucht die Firma und äußert sich zur Freigabe von Cannabis.

Von Nicole Burk

Die neue Bundesregierung will den Verkauf von Cannabis an Erwachsene zu Genusszwecken unter gewissen Voraussetzungen legalisieren. Bereits seit 2017 darf Medizinisches Cannabis bei schwerwiegenden Erkrankungen als Therapiealternative eingesetzt werden. Die SPD-Bundestagabgeordnete Carmen Wegge, die für die Legalisierung von Cannabis im Innen- und Rechtsausschuss zuständig ist, besuchte das Herrschinger Unternehmen „Bavaria Weed“. Das Pharmaunternehmen ist das einzige in Bayern, das eine Herstellungserlaubnis zur unlimitierten Einfuhr, Verpackung und Marktfreigabe von Cannabisrohstoffen in der Europäischen Union hat.

