Wie die Krankenhäuser in der Ammersee-Region ausgebaut werden sollen

Plus Am Klinikum Landsberg sollen bis 2027 ein neuer Medizincampus und Mitarbeiterwohnungen entstehen. Auch in den Nachbarlandkreisen stehen Veränderungen an.

Von Oliver Wolff

Das Klinikum Landsberg soll in den kommenden Jahren fit für die Zukunft gemacht werden. Es wird sich Stück für Stück in einen Gesundheitscampus verwandeln. Ein großer Funktionsneubau samt Notaufnahme, OP-Trakt, Intensivstation und Mutter-Kind-Zentrum wird errichtet. Hinzu kommt eine neue Pflegeschule, ein Facharztzentrum, ein Pflegeheim, Mitarbeiterwohnungen und ein Parkhaus. Auch bei den Kliniken im Nachbarlandkreis Weilheim-Schongau tut sich was: Dort steht eine große Umstrukturierung an.

