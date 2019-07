vor 39 Min.

135 Millionen Euro für zwei Gymnasien im Landkreis Augsburg

Das Justus-von-Liebig-Gymnasium in Neusäß ist in die Jahre gekommen und soll deshalb generalsaniert werden. Sicher ist: Das wird teuer. Derzeit ist von 60 Millionen Euro die Rede.

Während sich die Stadt Augsburg derzeit schwer tut mit Entscheidungen über Bauvorhaben bei Schulen wird im benachbarten Landkreis weiter geklotzt. Daran ändern auch horrende Preissteigerungen nichts

Von Christoph Frey

Die Generalsanierung des Neusässer Justus-von- Liebig-Gymnasiums kommt den Steuerzahler deutlich teurer zu stehen als ursprünglich gedacht. Nach der neuen Kostenschätzung der Bauverwaltung des Landkreises, Augsburg, die am Montag vorgestellt wurde, wird das Projekt rund 60 Millionen Euro kosten. Das sind gut 20 Millionen Euro mehr als vor zwei Jahren veranschlagt.

Dennoch stehen im Kreistag weiter alle Fraktionen hinter dem Projekt, das damit das zweitteuerste Bauvorhaben in der Geschichte des Landkreises sein wird. Das teuerste entsteht beinahe zeitgleich in Gersthofen. Für geschätzte 74 Millionen Euro wird auf dem jetzigen Festplatz ein neues Gymnasium nebst Tiefgarage gebaut. Insgesamt wird der Landkreis damit bis Mitte des kommenden Jahrzehnts allein für diese beiden Schulen 135 Millionen Euro ausgeben – Stand heute.

Landkreis geht an die Grenze

Damit bewege sich der Landkreis an den Grenzen seiner Leistungsfähigkeit, sagte Landrat Martin Sailer und setze ein „Ausrufezeichen.“ Mit dem Amtsantritt des CSU-Politikers im Jahr 2008 begann im Augsburger Land ein groß angelegtes Ausbauprogramm für Schulen, das unter anderem die Generalsanierung des Gymnasiums in Königsbrunn, sowie Neubauten in Diedorf (Gymnasium) und Neusäß (Berufsschulzentrum) umfasste. In Summe hat der Landkreis, der sich in etwa zur Hälfte aus den Umlagen seine 46 Städte und Gemeinden finanziert, allein in diese drei Schulen mehr als 100 Millionen Euro gesteckt. davon haben auch Augsburger Kinder etwas: So kommt knapp ein Viertel der Königsbrunner Gymnasiasten aus der Großstadt.

In Augsburg gibt es Probleme

Umgekehrt besuchen auch viele Kinder aus dem Umland Schulen in Augsburg – nur dass dort die großen Bauvorhaben bislang nicht so recht vorankommen. Über die Generalsanierung des Holbein-Gymnasiums ist ebenso wenig entschieden wie über den Neubau des Peutinger Gymnasiums oder der FOS/BOS. Einigkeit besteht nur darin, dass die baulichen Zustände der Schulen geradezu nach einer Verbesserung schreien.

Dabei kann langes Warten richtig teuer werden – auch das zeigt der Blickt in den Landkreis. Dort kalkuliert die Bauverwaltung inzwischen mit einer jährlichen Preissteigerung von fünf Prozent. Die Auftragsbücher vieler Firmen sind so voll, dass sich bei manchen Ausschreibungen gerade mals ein Anbieter finde, so Kreisbaumeister Frank Schwindling.

In drei Jahren 15 Prozent teurer

Für das Bauvorhaben in Neusäß, wo die Bagger einer Jahr nach Gersthofen im Jahr 2022 anrücken sollen, bedeutet das schon einmal einen Preisaufschlag von 15 Prozent gegenüber heute. Hinzu kommen eine neue Dreifachturnhalle und Mensa, weil eine Sanierung des alten Baus nicht mehr lohnt. Die jetzige Doppelturnhalle, wie das ganze Gymnasium ein halbes Jahrhundert alt, war erst vor wenigen Wochen wegen eines Wasserschadens vorübergehend außer Gefecht.

Unter dem Strich steht jetzt erst einmal eine Kostenschätzung von rund 60 Millionen Euro. Ob es tatsächlich so viel wird oder sogar mehr, lässt sich erst einigermaßen verlässlich sagen, wenn aus den Schätzungen Berechnungen werden, die dann noch der Realität der Auftragsvergabe Stand halten müssen. Mehrfach musste die Landkreisverwaltung in den vergangenen Jahren jedenfalls Kostenschätzungen, auf deren Basis die Entscheidung für ein Großvorhaben gefallen war, im Laufe der Zeit nach oben korrigieren. Im Falle des Berufsschulzentrums in Neusäß entschied man sich deswegen sogar zu einem Architektenwechsel.

Landrat Sailer und seine Verwaltung mussten sich in der Folge im Kreistag deutliche Kritik anhören. Heute würde der Landkreischef am liebsten gar keine Kostenschätzungen mehr herausgeben, weil die am Ende sowieso nicht stimmten. Die Erkenntnis des baufreudigen Landrats, der mit einer komfortablen Mehrheit aus CSU und SPD regiert: „Eine Schule kostet, was sie kostet.“

Verwaltung soll sparen

Ganz so lapidar wollten das die Vertreter von FDP (Jürgen Schantin) und FW (Stefan Steinbacher) nicht stehen lassen. Die Verwaltung müsse schon daran gehen, die „Kosten zu optimieren“ und nach Einsparungsmöglichkeiten suchen. Im Grundsatz aber stellte kein Politiker die Notwendigkeit des Projekts in Frage. Schließlich, so Landratsstellvertreterin Sabine Grünwald (SPD), „bauen wir für die Zukunft unserer Kinder.“

Daran wird sich auch in Zukunft nicht so schnell etwas ändern in einer Region, die weiteres Bevölkerungswachstum erwartet. Nach der Kommunalwahl im kommenden Frühjahr, so ließ die Kreistags-CSU ausrichten, müsse man sich dringend über die Zukunft der Realschule in Zusmarshausen unterhalten. Die nämlich hat gut ein Dutzend Klassenzimmer zu wenig.

