Absagen wegen Coronavirus

Veranstaltungen und Treffen fallen aus

Auf Basis der Empfehlungen des Landratsamtes Augsburg werden im gesamten nördlichen Landkreis zahlreiche Versammlungen und Veranstaltungen abgesagt:

Offizielle Einweihung des Carbon Campus von SGL Carbon am Standort in Meitingen am 18. März.

Jahresversammlung des Gartenbauvereins Westendorf-Ostendorf am Donnerstag, 26. März.

Kinderflohmarkt am 21. März in Biberbach.

Vortrag zum Thema „Des Gärtners größter Feind“, Bekämpfung und Wissenswertes über Schnecken, am Montag, 16. März, im Vereinsheim des Obst- und Gartenbauvereins Herbertshofen.

Die Marktgemeinde Meitingen informiert über weitere Absagen im Gemeindegebiet auf ihrer Webseite www.meitingen.de.

Die für Sonntagabend, 15. März, geplante Wahlparty in Thierhaupten findet nicht statt. Der Stand der Auszählung der Wahlergebnisse wird auf der Homepage der Gemeinde unter www.thierhaupten.de am Abend fortlaufend aktualisiert.

Jahreshauptversammlung des Reitvereins Thierhaupten am Samstag, 14. März.

Jahreshauptversammlung des SV Thierhaupten am Freitag, 27. März. (gol/peh/hils)

Eine Übersicht über weitere Absagen von Veranstaltungen in der Region finden Sie im Service auf Seite 2.

