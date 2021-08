Augsburg/Gersthofen

vor 58 Min.

Auf der B17 bei Augsburg-West droht ab Freitag wieder Stau

Nachdem am vergangenen Wochenende an der B17 bei Gersthofen die Fahrbahndecke in Richtung Augsburg erneuert wurde, stehen nun die Arbeiten in der Gegenrichtung an.

Plus Auf der B17 wird ab Freitag die Autobahn-Anschlussstelle Augsburg-West zum Teil gesperrt. Wer auf die A8 will, muss eine Umleitung in Kauf nehmen.

Von Matthias Schalla

Einmal noch werden die Autofahrer und Autofahrerinnen auf der B17 auf eine harte Geduldsprobe gestellt. Nachdem am vergangenen Wochenende ab der Anschlussstelle Gersthofen-Mitte die Fahrbahndecke in Richtung Augsburg erneuert wurde, stehen nun die Arbeiten in der Gegenrichtung an. Mit erheblichen Behinderungen muss daher ab Freitag, 19 Uhr, bis Montag, 5 Uhr, gerechnet werden.

