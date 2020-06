09:54 Uhr

Autofahrerin übersieht Motorrad: Mann stirbt noch am Unfallort

Nach einem Unfall muss die B300 stundenlang komplett gesperrt werden. Die Unfallverursacherin, ihr eineinhalb Jahre altes Kind und die Sozia werden schwer verletzt.

Von Philipp Kinne

Tragischer Verkehrsunfall auf der B300 zwischen Gessertshausen und Ustersbach. Eine Autofahrerin hatte am Dienstag kurz vor 9.25 Uhr beim Abbiegen einen Motorradfahrer übersehen und ist mit ihrem Wagen frontal gegen das Zweirad gefahren. Der Motorradfahrer kam bei dem Zusammenstoß ums Leben, seine Ehefrau, die auf demSoziussitz saß, musste schwer verletzt in die Uniklinik eingeliefert werden. Die Strecke war um 13.30 Uhr immer noch in beiden Fahrtrichtungen gesperrt.

Motorradfahrer stirbt bei Unfall auf B300

Die 34-jährige Frau war mit ihrem Mazda nach Auskunft der Polizei in Richtung Kutzenhausen unterwegs. Als sie an der Kreuzung bei Wollishausen links abbiegen wollte, übersah sie das entgegenkommende Motorrad. Der Zusammenstoß war so heftig, dass der Fahrer noch an der Unfallstelle starb. Seine Ehefrau überlebte, musste aber mit schweren Verletzungen in die Uniklinik Augsburg eingeliefert werden.

Auch die Fahrerin des Autos, einem Mazda, musste ins Krankenhaus. Sie erlitt nach Auskunft der Polizei einen schweren Schock. Zudem zog sie sich unter anderem Prellungen durch die ausgelösten Airbags zu. Mit im Auto saß ein eineinhalb Jahre altes Kind, das zwar unverletzt blieb, vorsorglich aber in die Kinderklinik überstellt wurde.

Um 13.30 Uhr war die Straße immer noch komplett gesperrt. Die Aufräumarbeiten und die Unfallaufnahmen sind jedoch bereits weitgehend abgeschlossen. Insgesamt 26 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Gessertshausen, Wollishausen und Margertshausen waren bei dem Unfall im Einsatz.

