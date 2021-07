Aystetten

Aystettens Bürgermeister seit zwei Monaten krank - wie geht es weiter?

Plus In Aystetten sind sowohl Bürgermeister Peter Wendel als auch Geschäftsstellenleiter Jürgen Schantin seit Wochen nicht im Rathaus. Beide sind krank geschrieben.

Von Angela David

Die gewohnten Führungskräfte in der Gemeinde Aystetten sind derzeit abwesend - sowohl Bürgermeister Peter Wendel als auch Geschäftsstellenleiter Jürgen Schantin sind seit Wochen krank geschrieben. Die Amtsgeschäfte in der 3000-Einwohner-Gemeinde führen seit zwei Monaten der Zweite Bürgermeister Roland Woppmann ( CSU) und die Dritte Bürgermeisterin und Kreisrätin Ursula Reichenmiller-Thoma (Grüne). „Es ist alles sehr viel Arbeit zur Zeit“, sagt Woppmann. Denn das Bürgermeisteramt füllt er ja zusätzlich zu seinem Vollzeit-Job in München aus. „Ich gehe oft morgens kurz ins Rathaus, bevor ich nach München fahre und auch abends“, so Woppmann, sowie stundenweise, so weit es seine Arbeit zulässt.

