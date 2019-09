vor 44 Min.

Badeunfall am Baggersee: Zehnjähriger stirbt nach einer Woche an den Folgen

Ein Zehnjähriger war beim Spielen auf einer Badeplattform in Thierhaupten untergegangen. Er konnte nicht schwimmen. Nun ist er an den Folgen des Unfalls gestorben.

Der zehnjährige Schüler, der vor einer Woche in Thierhaupten beim Spielen auf einer Badeplattform im Baggersee untergegangen ist, hat es nicht geschafft. Er starb am vergangenen Freitag an den Folgen des Unfalls im Uniklinikum Augsburg. Dies teilt soeben die Polizei mit.

Der Bub war auf einer nicht verankerten Plattform beim Spielen ins tiefere Wasser getrieben. Um wieder an Land zu kommen, musste er schwimmen - doch genau das konnte der Zehnjährige aus Nigeria nicht. Er ging unter. Laut Polizei befand er sich fünf bis zehn Minuten unter Wasser, ehe er gerettet und wiederbelebt wurde. Sein Zustand schien anfangs stabil. Doch nach einer Woche hat er den Kampf um sein Leben verloren.

Die Gemeinde hatte unmittelbar nach dem Unfall die schwimmende Badeinsel aus dem Wasser genommen. (thia)

