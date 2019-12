vor 49 Min.

Das Rote Kreuz ist allgegenwärtig

Der Kreisverband Augsburg-Land blickt auf ein aktives Jahr 2019 zurück. Der Rettungsdienst fuhr 38000 Einsätze, der Nachwuchs wurde bayerischer Meister. Und was den Vorsitzenden noch gefreut hat

Von Jutta Kaiser-Wiatrek

Die Jahresabschlussfeier des Kreisverbands Augsburg-Land des Roten Kreuzes fand diesmal im Stadtberger Bürgersaal statt. Der Vorsitzende Paul Steidle wies auf einige Highlights in diesem Jahr hin. Letztlich konnte er hinsichtlich der Vielfältigkeit der Aktivitäten aber nur einen begrenzten Querschnitt aller Themen darstellen.

So ging zunächst sein Glückwunsch für eine tolle Leistung an das JRK Gersthofen Stufe II und das JRK Neushofen ( Neusäß und Gersthofen) Stufe III, die in diesem Jahr erstmals bayerische Meister auf dem Landeswettbewerb in Chieming wurden. „Noch eine tolle Leistung“, freute er sich über den Titel „Bayerischer Vizemeister“ beim 41. Landeswettbewerb im Rettungsschwimmen für Erwachsene und Junioren des Teams Steppach.

Im Bereich der Wohlfahrt und Sozialarbeit hat sich die Zahl der betreuten Hausnotrufanlagen im letzten Jahr um 20 Prozent erhöht. Erneut gestiegen ist auch die Zahl der Helfer mit derzeit 359 Durchführungskräften in den verschiedenen Bereichen. Das neue Projekt – haushaltsnahe Dienstleitungen – nimmt langsam Fahrt auf.

Ein Jubiläum gab es mit „35 Jahre BRK-Motorradstreife“ zu feiern. Sie ist aus dem Kreisverband, zur Betreuung Reisender auf Bayerns Autobahnen, nicht mehr wegzudenken. Jährlich wird 1300-mal Hilfe geleistet, und dabei 39000 werden Kilometer zurückgelegt.

Vor 23 Jahren, so fuhr Steidle fort, sei die erste betreute Seniorenwohnanlage eröffnet worden. Damals ein mutiger Schritt, heute bestehen sechs Wohnanlagen mit derzeit 346 Wohneinheiten. Eine Besonderheit stellt dabei das Seniorenzentrum Diedorf dar mit einer Kombination aus betreutem Wohnen mit Kurzzeit- und Tagespflege.

Im Rettungsdienst werden alle acht Rettungswachen im Landkreis vom Kreisverband Augsburg-Land besetzt, mit entsprechend hoher Verantwortung. „38000 Einsätze im Jahr bedeuten auch 38000-mal Verantwortung übernehmen – und dies schnell und fachlich kompetent“, betonte der Vorsitzende und zollte allen Mitarbeitern Respekt.

Großen Erfolg brachten auch die Schulschwimmwochen. Ziel dieser Initiative ist es, Schulkindern der Unterstufe zu sicheren Schwimmern auszubilden, indem sie jeden Tag der Woche mit Schwimmtraining verbringen. Mit 832 Kindern lernten in diesem Jahr, kurz vor Beginn der Sommerferien, bereits doppelt so viele Kinder das Überleben im Wasser, so die erfreuliche Bilanz.

Das Bergrennen in Mickhausen mit professioneller Planung und Durchführung zeigte auch in diesem Jahr, wozu die Aktiven in der Lage sind. „Mit 64 von 65 Personen an den beiden Tagen der Veranstaltung im Einsatz, ist mehr als bemerkenswert“, zeigte sich Paul Steidle stolz.

Dass trotz aller Ernsthaftigkeit aber auch der Spaß nicht vergessen werden darf und gleichzeitig damit auch die Jugendarbeit in Schwabmünchen öffentlichkeitswirksam gefördert werden konnte, zeigte die Suche nach der besten Currywurstsoße. Im Innenhof der dortigen Grundschule traten sieben Teams, darunter das JRK Schwabmünchen und Zusmarshausen, und die Wasserwacht Schwabmünchen, gegeneinander an. Den ersten Platz aber gewann das Team der Tina Schüssler-Band.

Freuen durfte sich der Kreisverband Augsburg-Land auch über verschiedene neue Fahrzeuge für den Katastrophenschutz. Einen besonderen Fuhrpark allerdings weist er mit drei Pkw und einem Quad für Kinder – bereits auf e-mobility umgerüstet –, auf. Dies hatte sich der Fahrdienst TuS zur Refinanzierung seiner Aufgaben einfallen lassen. Von einem Gönner gesponsert werden sie an interessierte Vereine und Personen für Firmenfeiern, Kindergeburtstagen oder Messen vermietet.

Nach diesem beeindruckenden Bericht schritt der Vorsitzende zur Ehrung verdienter und langjähriger Personen. Geehrt wurden Walter Heckl, Bereitschaft Schwabmünchen, für 70 Jahre, Heinz und Erich Wahl und Dr. Hans-Peter Wald, alle Bereitschaft Gersthofen, für 60 Jahre Mitgliedschaft mit der DRK-Ehrennadel, Maria Meyer, Bereitschaft Meitingen, sowie Josef Wiedholz, Wasserwacht mit der Henry Dunant-Medaille.

