Diedorf

24.05.2021

Zwei Polizisten retten Bewohner aus der brennenden Wohnung

Plus Simon Zschapa und Reiner Berndt haben in dieser Nacht Dienst. Als sie zu einer Ruhestörung nach Neusäß gerufen werden, ahnen sie nicht, dass der Einsatz eine gänzlich andere Wendung nehmen wird.

Von Matthias Schalla

Es ist eine Situation, in der jede Sekunde zählt. Die schwarzen Rauchschwaden kriechen bereits unter der Tür durch, als Simon Zschapa und Reiner Berndt mitten in der Nacht über Funk von dem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus informiert werden. Die beiden Polizisten müssen nicht lange überlegen. Noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr sind sie vor Ort und handeln blitzschnell. Denn: Der Bewohner schläft so tief und fest, dass er von dem Feuer neben seinem Bett nichts bemerkt. Dem mutigen und besonnenen Einsatz der beiden Beamten hat er sein Leben zu verdanken. Dabei waren es gleich mehrere glückliche Umstände, die Schlimmeres verhindert haben.

