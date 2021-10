Dinkelscherben

28.10.2021

Das ist Dinkelscherbens neuer Pfarrer

Plus Seit wenigen Wochen ist Florian Kolbinger der neue Pfarrer für die Pfarreiengemeinschaft Dinkelscherben. Der Naturwissenschaftler hätte beinahe eine ganz andere Karriere eingeschlagen.

Von Philipp Kinne

Die Pfarreiengemeinschaft Dinkelscherben hat einen neuen Pfarrer. Seit wenigen Wochen ist der 52-jährige Florian Kolbinger im Dienst. Er folgt auf Martin Gall, der schon im Sommer nach Augsburg wechselte. Wie es dem Neuen in Dinkelscherben bislang gefällt? "Ich fühle mich gut aufgenommen", sagt Kolbinger. Zuletzt war der Geistliche für seine Habilitation an der Uni in Augsburg freigestellt. Beruflich hätte er beinahe einen ganz anderen Weg eingeschlagen.

