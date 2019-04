vor 18 Min.

Feuerwehreinsatz in einem Hotel in Adelsried

Die Steuerung der Klimaanlage in einer Zwischendecke fängt plötzlich an zu brennen. Der aktuelle Polizeireport.

Etwa 30 Hotelgäste mussten am Sonntagvormittag vorsorglich ein Hotel in Adelsried verlassen, nachdem um 10.45 Uhr in der Zwischendecke befindliche Steuerung der Klimaanlage in einem Bewirtungszimmer in Brand geraten war. Die mit 40 Einsatzkräften anrückenden Feuerwehren aus Adelsried und Neusäß hatten jedoch den Brand sofort unter Kontrolle. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 15.000 Euro.

Fischach: Kinder laufen über Autodach

Zwei Buben – vermutlich fünf bis sechs Jahre alt – kletterten am Sonntagnachmittag im Schmutterweg auf einen Lexus. Laut Zeugen liefen sie von der Motorhaube auf das Dach des Autos und stiegen auf Höhe der Beifahrerseite wieder herunter. Anschließend rannten sie davon. Es entstanden mehrere Dellen auf dem Fahrzeugdach. Der Sachschaden wird auf 1000 Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei Zusmarshausen unter der Telefonnummer 08291/18900 entgegen.

Vorfahrt in Fischach genommen: 6000 Euro Blechschaden

Einem Opelfahrer die Vorfahrt genommen hat am Sonntagnachmittag eine 73-Jährige, die mit ihrem Alfa Romeo von der Buschelbergstraße in die Poststraße wollte. Durch die Kollision im Einmündungsbereich zog sich der Opel-Fahrer ein Schleudertrauma zu. An beiden Wagen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 6000 Euro. Auch die Feuerwehr Fischach war vor Ort, um einen der Wagen von der Straße zu bringen.

Dinkelscherben-Ettelried: Unbekannter wirft Steine gegen Garagentor

Mehrere Steine hat ein Unbekannter vermutlich am vergangenen Samstagabend gegen ein Garagentor in der Von-Schnurbein-Straße im Dinkelscherbener Ortsteil Ettelried geworfen. Laut Polizei entstand ein Sachschaden in Höhe von 600 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Zusmarshausen unter der Telefonnummer 08291/18900 entgegen. (mcz)

