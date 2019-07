vor 33 Min.

Feuerwehrmann stürzt in Adelsried von der Leiter

Ein 69-Jähriger verliert bei Arbeiten im Feuerwehrhaus das Gleichgewicht und stürzt aus drei Metern Höhe auf den Boden.

Schwere Verletzungen erlitt ein Feuerwehrmann, der in Adelsried Schläuche aufhängte. Laut Auskunft der Polizei wollte der 69-jährige Mann am Samstag gegen 10.20 Uhr Schläuche unter der Decke des Feuerwehrhauses aufhängen.

Der Mann stieg deshalb auf eine Leiter und ließ sich die Schläuche nacheinander reichen. Dabei verlor er das Gleichgewicht und stürzte aus rund zwei bis drei Metern auf den Boden. Der 69-Jährige wurde mit Verdacht auf eine Wirbelsäulenverletzung in die Uniklinik Augsburg eingeliefert.

Unterschöneberg: 16-jährige Kradfahrerin stürzt im Kreisverkehr

Einer 16-Jährigen ist am Samstag im Kreisverkehr Unterschöneberg bei Altenmünster gestürzt. Geschehen ist der Unfall gegen 14 Uhr, als die 16-jährige auf der Staatsstraße 2027 von Zusmarshausen kommend in Richtung Altenmünster fuhr. Im Kreisverkehr Staatsstraße 2027 und Kreisstraße A20 bei Unterschöneberg verlor sie nach Angaben der Polizei aufgrund eines Fahrfehlers die Kontrolle über ihr Krad.

Zehn Meter schlitterte die junge Frau über die Fahrbahn. Dabei erlitt sie Schürfwunden und wurde anschließend leicht verletzt ins Krankenhaus Wertingen eingeliefert. Der Schaden am Krad beträgt rund 500 Euro.

Bobingen/Königsbrunn: Motorradfahrer nach Unfall schwer verletzt

Zwischen Königsbrunn und Bobingen hat es am Freitagnachmittag einen schweren Motorradunfall gegeben: Ein 20-jähriger Motorradfahrer prallte beim Überholen frontal gegen ein abbiegendes Auto und musste schwer verletzt ins Augsburger Universitätsklinikum geflogen werden. Der Motorradfahrer war auf der Haunstetter Straße zwischen Königsbrunn und Bobingen unterwegs.

Laut Polizeiangaben wollte der Mann die fünf vor ihm befindlichen Autos überholen und übersah dabei, dass der vorderste Wagen nach links in einen Feldweg abbiegen wollte. Er prallte frontal in die Seite des Autos und wurde schwer verletzt. Auch der Autofahrer zog sich leichte Verletzungen zu und wurde musste im Krankenhaus behandelt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 37.000 Euro. Die Staatsanwaltschaft Augsburg hat für die Ermittlungen zum Unfallhergang einen Gutachter hinzugezogen. Die Sperrung der Haunstetter Straße wurde nach drei Stunden wieder aufgehoben.

Walkertshofen: Auto brennt aus

Ein VW-Käfer Cabrio hat am Freitag gegen 10 Uhr in Walkertshofen Feuer gefangen. Die Batterie des Oldtimers wurde durch den Eigentümer geladen. Aufgrund eines technischen Defektes geriet das Auto nach Angaben der Polizei in Brand. Es entstand ein Schwelbrand, der das Fahrzeug und die in der Garage befindlichen Gegenstände beschädigte. Der entstandene Schaden kann mit mehreren zehntausend Euro beziffert werden. Die gerufene Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Personen wurden nicht verletzt.

Zusmarshausen: Zwei Autos stoßen beim Abbiegen zusammen

Eine Kollision zwischen zwei Autofahrern hat sich am Samstagabend in Zusmarshausen an der Wertinger Straße ereignet. Ein 48-jähriger Autofahrer wollte vom Lidl-Parkplatz auf die Wertinger Straße einfahren, wobei er laut Polizei einen 47-jährigen Autofahrer übersah, der von rechts auf den Parkplatz abbog. Durch die Kollision der Fahrzeuge entstand ein Gesamtschaden von 3300 Euro, beide Fahrer blieben unverletzt.

Dinkelscherben: Autofahrer nach Unfallflucht gesucht

Zu einer Fahrerflucht ist es am Samstagabend in Dinkelscherben an der Augsburger Straße gekommen. Auf Höhe der Hausnummer 11 parkte zwischen 17.40 und 22.40 Uhr ein 51-jähriger Mann seinen Fiat. Laut Polizei hat in diesem Zeitraum ein bislang unbekanntes Fahrzeug den Wagen beschädigt, der Fahrer floh von der Unfallstelle. Nach Angaben der Polizei hat der Wagen des Unfallverursachers vermutlich einen beschädigten rechten Außenspiegel. Der Sachschaden liegt bei rund 150 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Zusmarshausen unter 08291/18900 zu melden. (elhö, AL)

