vor 22 Min.

Gemeinderat in Heretsried stimmt für Naturfreibad Adelsried

In Fischach gibt es bereits ein Naturfreibad, in Adelsried könnte ein ähnliches entstehen.

Anders als in Adelsried zeigt sich Heretsried offen für den Zweckverband zum geplanten Naturfreibad. Offen ist die Frage, wer wie viel zahlen muss.

Von Simone Kuchenbaur

Eine gemeinsame Projektidee für den Holzwinkel ist ein Naturfreibad in der Nähe von Adelsried. In Adelsried zeigte man sich gegenüber der Idee des Zweckverbands skeptisch. Auslöser für die Kritik sei zum einen die ungerecht verteilten Sitze, zum anderen die Kostenverteilung der fünf Gemeinden Adelsried, Bonstetten, Emersacker, Heretsried und Markt Welden. Der Verteilerschlüssel für die Investitionskosten in Höhe von rund 1,6 Millionen Euro sieht einen Anteil für Adelsried von 40 Prozent vor, Welden käme auf 30 Prozent, Bonstetten auf 26 Prozent und die beiden Gemeinden Emersacker und Heretsried jeweils auf zwei Prozent.

Der Gemeinderat Heretsried stimmte mit 11:1 in der vergangenen Sitzung dafür, dass dieses Projekt weiter verfolgt werden soll. Das bedeutet, dass die Gründung eines Zweckverbandes vorbereitet werden soll und Angebote für die Planungskosten eingeholt werden können.

Beiträge für Kindergarten in Lauterbrunn steigen

Die Elternbeiträge im Kindergarten St. Vitus in Lauterbrunn sollen ab 1. September angepasst werden. Im Kindergarten zahlen Eltern künftig je nach Buchungszeit 100 bis 129 Euro, für Krippenkinder 129 bis 204 Euro. Das Spiel- und Getränkegeld ist in diesen Gebühren bereits enthalten. Abgezogen wird noch der bayerische Zuschuss von 100 Euro pro Monat. Der Gemeinderat entschied zudem, dass in den kommenden Jahren die Beiträge automatisch um drei Prozent erhöht werden.

Was darf im Baugebiet Lauterbrunn gebaut werden?

Diskutiert wurde über die Bebauung, die im Mischgebiet Störing Lauterbrunn von Seiten der Kommune gewünscht ist. Bürgermeister Heinrich Jäckle berichtete, dass er die Anfrage eines Grundstücksinteressenten habe, der lediglich eine Halle bauen wolle. Einhellige Meinung war, dass es in der Regel weniger Probleme mit Nachbarn gebe, wenn ein Gewerbetreibender auch vor Ort wohne. Wenn rechtlich die Möglichkeit besteht, möchte die Gemeinde Heretsried im Mischgebiet auf einen Bauzwang für ein Wohngebäude bestehen.

Neues zum Hochwasserschutz in Heretsried

Zum Projekt Hochwasserschutz berichtete Jäckle über ein Schreiben, das aus wasserwirtschaftlicher Sicht auf die erhöhten Anforderungen und Kosten hinweist, nachdem der Plan aufgrund des vom Landratsamt gewünschten Erhalts von drei Eichen modifiziert wurde. Es wurde zudem geraten, die Planvarianten hinsichtlich ihrer Wirtschaftlichkeit zu prüfen. Bürgermeister Heinrich Jäckle sagte, im Gemeindegebiet gebe es eigentlich zahlreiche Eichen, eine Nachpflanzung sei auch jederzeit möglich. Ihm selbst sei der Schutz der Bevölkerung wichtiger als der Erhalt von drei Eichen. Der Hochwasserschutz zieht sich so also weiter hin. Das Thema begleite ihn schon die komplette Amtsperiode, so Jäckle.

Ein Bauernmarkt in Heretsried?

Gemeinderat Winfried Jacob sprach ein Thema an, das die Gemeinde bereits seit 2009 begleitet. Ein Bürger hatte damals zugesagt, einen Bauernmarkt in der alten Wirtschaft in Heretsried zu eröffnen, wenn er im Gegenzug einen Solarpark erichten dürfe. Hierzu gab es seinerzeit einen Bürgerentscheid. Jacob meinte, man sei es den Bürgern, die damals mit Ja gestimmt hätten, schuldig, der Sache weiter nachzugehen. Schließlich sei ein Versprechen gegeben worden.

Spielgeräte Das morsche Schaukelgerüst auf dem Spielplatz Lauterbrunn soll durch ein neues Metallgestell ersetzt werden.



Das morsche Schaukelgerüst auf dem Spielplatz soll durch ein neues Metallgestell ersetzt werden. Haushalt 2020 In der kommenden Sitzung am 9. März wird sich der Gemeinderat mit dem diesjährigen Haushalt beschäftigen.



In der kommenden Sitzung am 9. März wird sich der Gemeinderat mit dem diesjährigen Haushalt beschäftigen. Bürgerversammlung Die Bürgerversammlung findet am Freitag, 28. Februar, um 19.30 Uhr im Pfarrsaal in Lauterbrunn statt. Nach dem offiziellen Ende haben die Kandidaten für die Gemeinderatswahl die Möglichkeit, sich der Bevölkerung vorzustellen.



Themen folgen