Corona lässt Zahl der Straftaten in Gersthofen sinken

Am Badesee im Gebiet am Ballonstartplatz in Gersthofen kommt es immer wieder zu Ruhestörungen.

Plus Gersthofen ist im Jahr 2020 noch sicherer geworden. Das geht aus dem Sicherheitsbericht der Polizei hervor, der jetzt vorgestellt wurde. Wo es Probleme gibt.

Von Gerald Lindner

Die Zahl der Straftaten, die im Jahr 2020 in Gersthofen begangen wurden, ist um 8,5 Prozent gesunken. Das geht aus dem Sicherheitsbericht hervor, den der Leiter der Polizeiinspektion Gersthofen, Markus Schwarz, und sein Stellvertreter Thomas Klingler im Finanz- und Ordnungsausschuss vorstellten. Das liegt zum Teil an den Corona-Maßnahmen. Doch auch wenn Gersthofen in diesem Zeitraum noch ein wenig sicherer geworden ist, gab es in diesem Jahr einige Probleme.

