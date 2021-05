Motorradfahrer ist nach Unfall bei Wollishausen lebensgefährlich verletzt

Am Pfingstsonntag kam es abends an einer Kreuzung von der B300 Richtung Wollishausen zu einem folgenreichen Zusammenstoß zweier Fahrzeuge.

Ein Motorradfahrer ist am Pfingstsonntag bei einem Unfall nahe Gessertshausen sehr schwer verletzt worden. Er war mit einem Auto an einer Kreuzung zusammengestoßen.

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall um 19.50 Uhr auf der B300 im Bereich des Ortsteils Wollishausen. Ein 59-jähriger Autofahrer war von Gessertshausen kommend in Richtung Wollishausen unterwegs. An der dortigen Kreuzung wollte er nach links in Richtung Wollishausen abbiegen. Hierbei übersah er nach dem Stand der ersten Ermittlungen einen entgegenkommenden 40-jährigen Motorradfahrer. Der Mann erlitt durch den Zusammenstoß ein Polytrauma und wurde lebensgefährlich verletzt mit dem Rettungswagen ins Uniklinikum Augsburg eingeliefert. Der Autofahrer wurde leicht verletzt ebenfalls ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf rund 16.000 Euro geschätzt.

B300 ist für drei Stunden gesperrt gewesen

Die B300 war für die Dauer von etwa drei Stunden komplett gesperrt. Die Feuerwehren Gessertshausen und Wollishausen waren mit 32 Einsatzkräften vor Ort. Zur genauen Klärung des Unfallhergangs wurde auf Anweisung der Staatsanwaltschaft Augsburg ein Gutachter eingeschaltet. (kar)

