In Gersthofen gibt es jetzt eine Boutique für Gebrauchtes

In fünf Schaufenstern kann im Rot-Kreuz-Laden in Gersthofen das Angebot präsentiert werden. Auf 120 Quadratmetern findet man gebrauchte Kleidung, Schuhe und Haushaltswaren.

Plus In Gersthofen hat der vierte Rot-Kreuz-Laden im Raum Augsburg eröffnet. Dort gibt es aber nicht nur Kleidung.

Von Oliver Reiser

Das Rote Kreuz hat viele Funktionen. „Dass es einen Rettungsdienst oder die Wasserwacht gibt, weiß jeder“, so Paul Steidle. der Vorsitzende des Kreises Augsburg-Land. „Nicht unbedingt auf dem Schirm hat man den Bereich Wohlfahrt und Soziales.“ Dazu zählen auch die über 100 Rot-Kreuz-Läden in Bayern, in denen gebrauchte Kleidung in Topqualität für Menschen angeboten wird, die es brauchen. Für Bedürftige mit entsprechendem Nachweis verringern sich die günstigen Preise nochmals um die Hälfte. In Gersthofen wurde gestern der vierte Laden dieser Art im Großraum Augsburg eröffnet. Er soll für den gesamten Norden des Landkreises zur Verfügung stehen.

Andrea Amador, die Chefin der Gersthofer Rot-Kreuz-Bereitschaft, hat das Objekt im ehemaligen Kreissparkassen-Gebäude in der Ludwig-Hermann-Straße 42 gefunden und Kontakt mit Vermieter Helmut Hofmann aufgenommen. „Er ist uns sehr entgegengekommen“, konstatierte Thomas Haugg, der Kreis-Geschäftsführer des Roten-Kreuzes, über den idealen Standort.

Auch Haushaltsartikel sind in Gersthofen im Angebot

Die fünf großen Schaufenster sind anspruchsvoll dekoriert, das Innere wirkt wie eine Boutique. Liebevoll sind Kinderbekleidung, Hemden, Blusen, aber auch Schuhe, Handtaschen und Schmuck drapiert. Auf den 120 Quadratmetern Verkaufsfläche des insgesamt 187 Quadratmeter großen Objektes gibt es aber auch noch genügend Platz auf den Kleiderständern. „Wir nehmen gerne noch Kleidung, Bett- und Tischwäsche, Accessoires, Gläser, Geschirr, Besteck und Haushaltsartikel wie Töpfe oder Pfannen an“, sagt Annemarie Finkel, die stellvertretende Vorsitzende des Kreisverbandes Augsburg-Land, die auch den Laden in Gersthofen mit aufgebaut hat. „Elektrogeräte können wir leider nicht annehmen, da wir ja nicht überprüfen können, ob sie noch funktionieren.“

20 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen hat sie bereits gefunden, die im Schichtbetrieb dafür sorgen, dass der Laden in Gersthofen läuft. Sie sortieren auch die abgegebenen Kleidungsstücke nach Größen und Jahreszeiten. Dazu gibt es eigene Räumlichkeiten, die allesamt behindertengerecht ausgestattet sind. Als Stammkräfte und gute Geister des Hauses sind die fest angestellten Herr Fu und Frau Hu im Einsatz. „Wir können aber noch weitere Helferinnen und Helfer gebrauchen“, so Finkel. Der Erlös aus den Rot-Kreuz-Läden wird wieder im sozialen Bereich verwenden.

Geöffnet ist der Rot-Kreuz-Laden in Gersthofen täglich von Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr. In dieser Zeit kann sowohl eingekauft als auch Ware abgegeben werden.

