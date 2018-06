vor 45 Min.

Kleinkind verbrüht sich in Welden am heißen Kaffee

14 Monate altes Mädchen wird mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum geflogen. Der aktuelle Polizeireport im Überblick:

Verbrühungen ersten Grades hat sich ein Kleinkind bei einem häuslichen Unfall am Sonntagnachmittag in Welden zugezogen. Die Polizei vermutet, dass das 14 Monate alte Mädchen gegen 13.45 Uhr eine Tasse mit heißem Kaffee von der Küchenanrichte gestoßen hat. Der Inhalt ergoss sich dann auf ihren Rücken. Das Mädchen wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Augsburg geflogen.

Zwei Einbrüche in zwei Wochenendhäuser

Zwei Wochenendhäuser sind in Diedorf in der Kreutbergstraße von Einbrechern heimgesucht worden. Der Tatzeitraum liegt laut Polizei zwischen Freitag und Sonntag. Aus dem Haus entwendeten die Täter unter anderem einen Fotoapparat mit Tasche im Wert von rund 600 Euro. An der Tür entstand ein Sachschaden in Höhe von 200 Euro. In das benachbarte Wochenendhaus sind die Unbekannten ebenfalls eingestiegen. Hier wurde aber nichts entwendet.

Einbrecher scheitert am Fenster einer Metzgerei

Gescheitert ist ein unbekannter Einbrecher an dem Bürofenster einer Metzgerei in der Wankelstraße in Stadtbergen im Bereich der einstelligen Hausnummern. Nach Auskunft der Polizei versuchte der Täter Freitagnacht gegen 4.15 Uhr, das Fenster aufzuhebeln. Der Unbekannte gelangte jedoch nicht ins Innere des Geschäftes. Der Sachschaden wird auf einen mittleren zweistelligen Betrag geschätzt. Hinweise an die Kripo Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323 3810.

8000 Euro Schaden nach Vorfahrtsfehler

8000 Euro Sachschaden hat es bei einem Unfall auf der Peter-Dörfler-Straße in Meitingen gegeben. Ein 50-jähriger Autofahrer war am Samstag gegen 23.35 Uhr in Richtung Langenreichen unterwegs. Zur gleichen Zeit wollte eine 38-jährige Frau von der Raiffeisenstraße aus Westendorf kommend dort einbiegen. Sie übersah laut Polizei den vorfahrtsberechtigten 50-jährigen, beide Autos stießen daraufhin im Kreuzungsbereich zusammen.

18-jähriger Fiat-Fahrer landet im Acker

Im Acker gelandet ist ein 18-jähriger Autofahrer am Sonntag bei Auerbach. Er fuhr gegen 20.40 Uhr von Zusmarshausen in Richtung Auerbach. Hinter Bieselbach kam er laut Polizei aus unbekannten Gründen nach links von der Straße ab und landete im angrenzenden Feld. Der 18-Jährige und sein ein Jahr jüngerer Beifahrer blieben unverletzt. Der Schaden beläuft sich auf rund 4000 Euro.

Senior bemerkt Bremsmanöver zu spät

Nicht aufgepasst hat ein Autofahrer am Samstag auf der B 300 in Richtung Augsburg. Der 80-Jährige bemerkte gegen 13.45 Uhr an der Abzweigung Westheim zu spät, dass vor ihm eine 51-jährige Autofahrerin wegen einer gelben Ampel abbremste und fuhr auf. Dabei wurde die Frau laut Polizei leicht verletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 4500 Euro. (thia)

