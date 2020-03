Kommunalwahl 2020: Das Mittelzentrum in Meitingen soll gestärkt werden

Plus Michael Higl wird wohl Bürgermeister bleiben. Neun Listen stehen in Meitingen zur Wahl. Neben der Unterstützung der Wirtschaft stehen wichtige Themen an.

Der bisherige Bürgermeister von Meitingen wird wahrscheinlich auch der künftige sein. Michael Higl ( CSU ) steht als einziger Kandidat auf dem Wahlzettel. Mehr Auswahl haben die Wähler bei den Kandidaten für den Marktgemeinderat, insgesamt neun Listenvorschläge wurden zugelassen.

Dass Higl weiterhin in Meitingen den Marktgemeinderat und die Verwaltung der Gemeinde leiten wird, ist fast sicher. Seit zwölf Jahren ist der 45-Jährige Erster Bürgermeister und strebt nun seine dritte Amtszeit an. Mit nur 18 Stimmen Vorsprung hatte er 2008 die Stichwahl gegen Matti Müller gewonnen, sechs Jahre später – diesmal ohne Mitbewerber angetreten – erhielt er mehr als 90 Prozent der abgegebenen Stimmen. Nun steht er erneut als einziger Kandidat auf dem Stimmzettel.

CSU und JBU bilden eine gemeinsame Fraktion

Auf neun verschiedenen Listen stellen sich die Interessenten für einen Platz im künftigen Marktgemeinderat zur Wahl. Im Vergleich zur Kommunalwahl im Jahr 2014 ist die Bayernpartei nicht mehr vertreten, dafür hat nun erstmals die AfD einen Wahlvorschlag unterbreitet. Im aktuellen Gremium bilden die CSU und die JBU eine gemeinsame Fraktion, das gilt ebenso für die vier Gruppierungen der Freien Wähler, die mit eigenen Listen den Schwerpunkt in einzelnen Ortsteilen von Meitingen haben. Erneut in den Rat einziehen wollen auch die SPD , die aktuell mit vier Gemeinderäten vertreten ist, sowie die Grünen, die derzeit eine Gemeinderätin stellen.

An wichtigen Themen wird es dem neuen Gemeinderat nicht fehlen. Schon seit vielen Jahren ist die weitere Entwicklung der Lech-Stahlwerke regelmäßiges Thema bei den Beratungen des Gremiums. Das Unternehmen hat für die Gemeinde eine große Bedeutung als Arbeitgeber und Steuerzahler. Umstritten sind die beantragte Erlaubnis für eine Steigerung der Produktionskapazität von 1,1 auf 1,4 Millionen Tonnen Stahl sowie eine Erweiterung des Werksgeländes, für die ein Teil des Lohwalds im Süden des Ortsteils Herbertshofen gefällt werden soll. Neu hinzugekommen ist die Sorge um den SGL-Standort, nachdem Showa Denko, eines der dort ansässigen Unternehmen, die Schließung der Grafitelektroden-Produktion angekündigt hat. Sollten der Plan umgesetzt werden, droht 140 Mitarbeitern die Kündigung.

Mehrere Projekte sind bereits in Planung

Mit mehr als 11.600 Einwohnern, großen Industrieunternehmen, Einkaufszentren und Freizeitangeboten wie Freibad und Multiplexkino kommt Meitingen eine wichtige Rolle als Mittelzentrum für den nördlichen Landkreis Augsburg zu. Diese soll weiter gestärkt werden. Mehrere Projekte sind bereits in der Planung, so soll beim Freibad ein neuer Kindergarten entstehen. Die gemeindeeigene Wohnungsbau GmbH errichtet mehrere Häuser, dabei wird ein Teil der Wohnungen unter den Vorgaben des sozialen Wohnungsbaus erstellt, so dass in der Gemeinde auch für Menschen mit geringem Einkommen Wohnungen zur Verfügung stehen.

Auf der Agenda des Gemeinderats wird auch die Entwicklung des Areals zwischen Bahnhof und Rathaus mit dem Schlosspark bleiben sowie die Suche nach neuen Lösungen für den innerörtlichen Verkehr.

Michael Higl (CSU) 1 / 9 Zurück Vorwärts Alter 45 Jahre

Aufgewachsen in Meitingen

Wohnort Herbertshofen

Familienstand verheiratet

Kinder : drei Kinder (14, 9, 6)

Ausbildung und Beruf Diplomökonom, wissenschaftlicher Mitarbeiter, Akademischer Rat an der Universität Augsburg, seit 2008 Bürgermeister

Hobbys Bergwandern, Radsport, Lesen

Politische Ämter, Vereinsmitgliedschaften, Ehrenämter Kreisrat, Kreisvorsitzender Bayerischer Gemeindetag, Mitglied in verschiedenen Gremien für den Bayerischen Gemeindetag und den Deutschen Städte- und Gemeindebund, zahlreiche Vereinsmitgliedschaften

Entspannung finde ich … …bei Ausflügen mit der Familie und Freunden, Joggen in den Lechauen.

Sieben Fragen an Michael Higl (CSU).

1. Was sind die wichtigsten Vorhaben, die Sie nach Ihrer Wiederwahl vorantreiben wollen?

Michael Higl : Wir haben zahlreiche Großprojekte begonnen oder in die Wege geleitet, diese gilt es fortzuführen und zu vollenden: zum Beispiel Kindergarten am Freibad bauen, Grundschule Meitingen vergrößern, Ortsmitte Erlingen aufwerten, Haus der Musik umsetzen, Infrastruktur (vor allem Wasser, Abwasser) erneuern, Breitband verbessern, Wohnungsbau mit unserer eigenen Wohnungsbau GmbH fortsetzen und den Bahnhof Meitingen neu gestalten. Nach der von Meitingen bezahlten Personen/Radunterführung ist nun die Bahn am Zug mit dem barrierefreien Zugang zu den Gleisen. Dann ist der Bahnhofsvorplatz an der Reihe mit Besserungen für Radfahrer und den ÖPNV.

2. Wenn Sie sich für Meitingen etwas wünschen könnten, was wäre das?

Higl : Ich wünsche mir, dass die Bürger gerne hier leben.

3. Was muss für die wachsende Zahl der älteren Bürger getan werden?

Higl : Seniorengerechte Wohnungen, verschiedene Stufen an Betreuung und Pflege, soziale Netzwerke, niederschwellige Hilfsangebote, Möglichkeiten der aktiven Beteiligung und Freizeitgestaltung – das alles ist wichtig. In allen diesen Bereichen haben wir bereits Angebote, zum Beispiel betreutes Wohnen, Pflegeheime, ambulante Angebote, Seniorenbüro. Auch deshalb verzeichnen wir einen hohen Zuzug an älteren Bürgern. Aber es gibt nichts, was nicht noch besser werden könnte. Daran arbeiten wir.

4. Was wollten Sie als Kind werden und was wurde aus Ihrem Traum?

Higl : Lokomotivführer – vielleicht liegt mir daher der Öffentliche Personennahverkehr so sehr am Herzen.

5. Welche positiven Eigenschaften würden Sie bei einem Bewerbungsgespräch nennen?

Higl : Gute Freunde beschreiben mich als vorausschauend, offen, tolerant, empathisch und ausgleichend. Das lasse ich mal so stehen. Ich selbst würde von mir sagen, dass ich mich ganz gut auf Menschen einlassen und mich schnell in neue Themen einarbeiten kann. Ich führe unterschiedliche Ansichten zusammen, um zu guten, umsetzbaren Ergebnissen zu gelangen.

6. Welcher ist Ihr Lieblingsplatz in Meitingen ?

Higl : Der Trausaal: Ich bin gerne Standesbeamter für Eheschließungen.

7. Wie nutzen Sie die neuen sozialen Medien und was halten Sie davon?

Higl : In diesem Bereich bin ich eher zurückhaltend. Persönliche Gespräche sind mir wichtiger, um mit den Menschen direkt in Kontakt zu kommen.

Grüne wollen den Bannwald erhalten

Das Ziel der Grünen ist ein inklusives, barrierefreies und zukunftsfähiges Meitingen :

Klimaschutz als zentrale Aufgabe: sichere und saubere Energie

Hochwasserschutz in Langenreichen

in Langenreichen Lokaler Artenschutz: Artenvielfalt schützen, Bannwald erhalten

Kommunale Trinkwasserversorgung: stets geprüfte Wasserqualität

Barrierefreiheit im öffentlichen Raum inklusive barrierefreier Bahnhof und sicheren Fuß- und Radwegen. Ein regionales Verkehrskonzept, das Fußgänger, Radfahrer, öffentliche Verkehrsmittel und Individualverkehr ökologisch und ökonomisch sinnvoll verbindet.

Soziale und ökologische Ortsentwicklung, familienfreundliche Gemeinde

Realisierung eines Zentrums für Jugendarbeit, Ortstreff für Jugendliche in Langenreichen

Generationengerechtes Zusammenleben

Quartiersnahe Wohn- und Pflegeformen, auch für Demenzkranke

Weiterführung Inklusionsbüro.

FWG: Verkehr und Nahversorgung

Die Freie Wählergruppe Meitingen (FWG) sieht sich als Bindeglied und Kontrollorgan zur Verwaltung und tritt für die Belange der Bürger ein.

Ein Baustein ist die Ansiedlung neuer Handwerksbetriebe und Firmen. Für kleine und mittelständische Unternehmen sollen Flächen ausgewiesen oder vorhandene Flächen angeboten werden.

Erhalt und Ausbau der Nahversorgung innerorts ist wichtig, damit man ohne Pkw tägliche Einkäufe tätigen kann. Flächen des Marktes Meitingen warten auf Überplanung im Rahmen der innerörtlichen Entwicklung zwischen Bahnhof, Schloßstraße und „DIVI“-Gelände.

warten auf Überplanung im Rahmen der innerörtlichen Entwicklung zwischen Bahnhof, Schloßstraße und „DIVI“-Gelände. Die Probleme des öffentlichen und privaten Nahverkehrs werden uns beschäftigen. Es gilt, das Angebot des Rufbusses attraktiver zu gestalten und auszubauen. Auf unseren Antrag hin wurde ein Carsharing-Modell in Zusammenarbeit mit den Stadtwerken Augsburg ins Leben gerufen, das im Frühjahr startet. Hierfür gilt es Werbung zu machen, damit weitere Standorte in den Ortsteilen entstehen können.

SPD: Stärkung als Mittelzentrum

Wir gestalten das Ortsbild in allen Ortsteilen attraktiver und naturnah. Die Schloßstraße wird verkehrsberuhigte „Bürgermeile“. Eine kreative Verkehrsgestaltung macht Radfahren sicherer. Mehr Platz für Bildung schaffen wir durch die Erweiterung der Grundschule. Meitingen als Mittelzentrum erhält eine Polizeistation. Durch Nachverdichtung und Neubau von Mehrfamilienhäusern fördern wir Wohnraum für jeden Geldbeutel. Mehrgenerationenhäuser und erweiterte Kurzzeitpflege ermöglichen neue Lebensformen im Alter.

Die Ärzte vor Ort werden durch ein kommunales Gesundheitszentrum ergänzt. Durch eine Erweiterung der Lech-Stahlwerke wird der Lohwald zum Modellwald des Naturschutzes. In neuen Gewerbegebieten siedelt sich der Mittelstand an. Der Schloßpark wird als „Grüne Lunge“ Meitingens ausgeweitet. Den Hochwasserschutz in Langenreichen setzen wir gemeinsam mit den Landwirten um. Ein kommunaler Ansprechpartner im Rathaus unterstützt das Ehrenamt in den Vereinen.

UWG: Erlinger Mitte neu gestalten

Die „Unabhängige Wahlgemeinschaft Erlingen“ tritt für eine Neugestaltung der Erlinger Dorfmitte ein. Wichtig ist, dass das Projekt mit Bürgerbeteiligung einen breiten Zuspruch findet. Bei der innerörtlichen Nachverdichtung soll der dörfliche Charakter erhalten bleiben. Durch den barrierefreien Umbau des Bahnhofs kann eine bessere Anbindung des Fuß- und Radweges von Erlingen über den Bahnhof bis zum Zentrum geschaffen werden.

Der Ausbau der digitalen Infrastruktur ist genauso wichtig wie die Schaffung von altersgerechtem und bezahlbarem Wohnraum für Jung und Alt. Hier muss die Wohnungsbau GmbH ihr Wirken in den Ortsteilen erweitern. Um älteren Menschen das Leben zu erleichtern, sollten die Einkaufsmöglichkeiten im Ortsteil verbessert und das Rufbussystem optimiert werden. Die Erweiterung der Grundschule Meitingen sowie ein Kindergartenneubau in Meitingen und Erlingen müssen dem gestiegenen Bedarf gerecht werden. Die Förderung der Vereine ist ein ganz wichtiger Punkt.

FW: Wirtschaft und Lebensqualität

Wie bei den Landtagswahlen wollen wir Freie Wähler auch bei der Kommunalwahl wieder die stärkste politische Kraft in der Marktgemeinde Meitingen werden. Gemeinsam mit den anderen demokratischen Fraktionen möchten wir die Entwicklung unserer Heimatkommune zum attraktiven Zentrum im Herzen des Lech- und Schmuttertals weiter federführend mitgestalten. Hierzu müssen wir die berechtigten Anliegen von Ökologie und Ökonomie unter einen Hut bringen, sodass Meitingen ein erfolgreicher Wirtschaftsstandort bleibt, ohne seine hohe Lebensqualität einzubüßen.

Neben unseren großen Arbeitgebern setzen wir dabei besonders auf das Handwerk und unseren heimischen Mittelstand. Wichtig ist uns, dass unsere fünf Ortsteile und der Kernort von der positiven Entwicklung Meitingens gleichermaßen profitieren. Bei alledem hilft uns unser direkter Draht in die Bayerische Staatsregierung, wovon Meitingen zuletzt mehrfach profitieren konnte.

JBU: Angebote für Kinder und Jugend

Die Junge Bürger Union (JBU) hat das Ziel, der jungen Bevölkerung ein „Sprachrohr“ zu sein. Wir werden uns besonders für folgende Themen einsetzen:

Junge Familien: Wir wollen die gute Versorgung an Kinderkrippen und Kindergärten sichern und erweitern, die Spielplatzsituation verbessern und setzen uns für den Bau eines Matschspielplatzes ein.

Jugendliche: Hier liegt das Hauptaugenmerk ganz klar auf der Errichtung des von uns beantragten trägergeführten Jugendzentrums.

Vereine: Wir sind stark bei der Planung des „Haus der Musik“ beteiligt und freuen uns, dass unser Antrag auf Ehrung der ehrenamtlich Tätigen angenommen wurde.

Freizeit: Wir wollen das freie WLAN ausweiten, das Angebot im Freibad weiter verbessern und endlich die Fahrrad- und Fußgängerbrücke über den Lech umsetzen.

umsetzen. Ortsgestaltung: Wir fordern, dass die Bürger beteiligt werden und dass man bei der Ortsplanung (Schlosswiese, Bahnhof) nachhaltige und innovative Ideen umsetzt.

FLW: Ortsteile attraktiv gestalten

Die Freie Lechtaler Wählergemeinschaft (kurz FLW) ist traditionell eine Herbertshofener Liste der Freien Wähler. Wir stehen für eine sachliche Politik und für einen konstruktiven Dialog. Bei allen Fragen wollen wir lösungsorientiert arbeiten mit Ergebnissen, die für alle Beteiligten tragbar sind. Unsere wichtigsten Anliegen für die Arbeit im Marktgemeinderat sind:

Unternehmen und Betrieben eine Perspektive geben;

Mensch und Umwelt schützen;

Möglichkeiten der Naherholung erhalten und ausbauen;

die Meitinger Ortsteile attraktiv gestalten;

örtliche Entwicklung klug und vorausschauend fördern;

Vereine und Ehrenamt unterstützen.

Unsere Arbeit wollen wir weiterhin im engen Kontakt mit der Bevölkerung öffentlich und transparent gestalten durch unsere regelmäßigen Stammtische und Bürgerumfragen.

AfD: Senioren besser versorgen

Die Kandidaten der AfD stehen für eine zukunftsorientierte, ausgewogene Heimatpolitik, sagen sie. Ebenso wichtig wie die Förderung des Wirtschaftsstandortes Meitingen ist uns die Pflege von Kultur und Tradition.

Als demokratisch, konservative Kraft nehmen wir die Sorgen der Bürger ernst. Unter dem Aspekt zunehmender sozialer Probleme stellen die Verbesserung der Versorgung und Pflege unserer Senioren sowie die wohnortnahe medizinische Betreuung der Bürger, Schwerpunkte dar. Die Schaffung bezahlbaren Wohnraums durch Vereinfachung und Reduzierung der Bauvorschriften steht ebenso auf unserer Agenda wie die Entwicklung vernunftbasierter, ideologiefreier Verkehrs- und Umweltkonzepte für die Region.

Bildung hat für uns Priorität. Schulen und Bildungseinrichtungen sind wertvolle Orte des Wissenserwerbs. Sie sollten entpolitisiert und in Substanz und technischer Ausstattung diesem Anspruch gerecht werden.