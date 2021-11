Bahnausbau Ulm-Augsburg kostet mehr als zwei Milliarden Euro

Plus Projektteam der Bahn hat die vier möglichen Schnelltrassen vorgestellt und viele Fragen der Anwohner beantwortet. Auch die Bestandsstrecke war dabei ein wichtiges Thema.

Das Projektteam der Bahn hätte wohl noch lange Fragen der Bürger zum Bau der Schnelltrasse zwischen Ulm und Augsburg beantworten können. Vor allem die Verläufe der vier möglichen Trassen, der Lärmschutz und das weitere Vorgehen der Planer interessierte die Menschen. Als die Online-Veranstaltung am Donnerstagabend nach zwei Stunden beendet war, blieben Fragen zurück. Das Projektteam versprach, sie alle nachträglich zu beantworten. Eine Sache wird wohl aber der Augsburger Kreistag klären müssen: Ist es richtig, am Ausbau der Bestandsstrecke festzuhalten?