Corona-Inzidenz steigt im Landkreis Augsburg deutlich an

Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt im Landkreis Augsburg laut Robert-Koch-Institut um 5 Punkte auf 18,1 an. Die Stadt Neusäß hat die meisten Infizierten.

Die Werte bewegen sich zwar immer noch auf sehr niedrigem Niveau, aber die steigende Tendenz hält seit einigen Tagen an. So meldete das RKI für Mittwoch eine Inzidenz von 18,1, das sind fünf Punkte mehr als am Vortrag. Hinzu kamen 15 neue Infizierte. Laut Landratsamt Augsburg liegt die Inzidenz bei 17,9. 52 Personen befinden sich in Quarantäne.Mit aktuell 18 Corona-Fällen weist die Stadt Neusäß im landkreisweiten Vergleich mit Abstand die meisten Infizierten auf. In Altenmünster etwa gibt es nur neun Infizierte, in Gersthofen fünf.

Nachbarkreise des Augsburger Lands haben geringere Corona-Inzidenzen

Die Nachbarlandkreise haben etwas niedrigere Inzidenzen: Günzburg liegt bei 7,1, Aichach-Friedberg bei 3,7. Donau-Ries 8,2. Lediglich der Landkreis Dillingen liegt mit 17,6 ähnlich hoch wie der Landkreis Augsburg. Hier gibt es mehrere Fälle von positiv getesteten Schülern und einer Lehrkraft an der Realschule Wertingen. (AZ)

