Das Wetter verhagelt den Freibädern im Landkreis Augsburg die Saison

Das Thermometer liegt die meiste Zeit unter der 20-Grad-Marke, nur noch die Hartgesottenen würden jetzt im Freibad ihre Bahnen ziehen. Aber auch für sie bleiben seit dieser Woche die Tore zu den Bädern im Augsburger Land geschlossen. Als Letztes hat Kutzenhausen die Saison beendet, hier konnte noch bis Ende vergangener Woche draußen geschwommen werden. Auf der Internetseite des Naturfreibads in Fischach heißt es treffend: "Wassertemperatur: zu kalt. Danke an alle Badegäste – wir freuen uns auf die Saison 2022." Aber kalt war es auch im Frühjahr und im Sommer oft. Und auch Corona spielt immer noch eine Rolle. Gab es im Landkreis Augsburg überhaupt eine annähernd normale Freibadsaison?