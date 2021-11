Landkreis Augsburg

vor 19 Min.

Erreicht der Landkreis Augsburg nächste Woche die Inzidenz von 1000?

Auch am Montag stauten sich wieder die Fahrzeuge vor dem Corona-Testzentrum des Landkreises in Hirblingen. Allein von Sonntag auf Montag wurden im Landkreis 264 neue Ansteckungsfälle ans RKI gemeldet.

Plus Die Zahlen steigen weiter im Kreis Augsburg. Ab einer Inzidenz von 1000 gelten noch strengere Regeln. Ein Mathematiker hat für uns ausgerechnet, wann es so weit sein dürfte.

Wann muss sich auch der Landkreis Augsburg auf noch stärkere Einschränkungen durch die neuen Corona-Regeln einstellen? Wiederum einen enormen Sprung nach oben haben die Zahlen der Sieben-Tage-Inzidenz übers Wochenende gemacht: Lagen sie am Freitag noch bei 648, sind es am Montag fast 100 mehr, nämlich 739. Auch wer mit Mathematik nicht viel zu tun hat, sieht: Die Marke von 1000 Ansteckungen pro 100.000 Einwohner innerhalb von einer Woche rückt näher. Damit würden auch noch strengere Corona-Regeln in Kraft treten, unter anderem schließen dann alle Restaurants und Hotels, außerdem fallen Kultur- und Sportveranstaltungen aus.

