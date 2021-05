Landkreis Augsburg

18:45 Uhr

Fitnessstudios dürfen wieder öffnen: Nicht alle Betreiber sind begeistert

Seit 35 Jahren betreibt die Familie Dienstbier in Welden ein Fitnessstudio. Nach sieben Monaten, in denen es wegen Corona geschlossen war, können sich Alfred, Elfriede und Sohn Andreas ab Freitag wieder auf Kunden freuen.

Plus Für Fitnessstudios in Bayern werden die Corona-Regeln überraschend gelockert. Im Landkreis Augsburg könnten sie schon am Freitag öffnen. Klappt das so kurzfristig?

Von Oliver Reiser

Nicht nur Andreas Dienstbier dürfte aus allen Wolken gefallen sein, als er gestern vom jüngsten Fallrückzieher der Bayerischen Staatsregierung gehört hat. Während immer mehr Branchen ein Licht am Horizont der Corona-Finsternis erschienen ist, sofern nur in einer Region der Bundesnotbremsengrenzwert 100 in Sachen Sieben-Tage-Inzidenz stabil unterboten wird und auf der Nachfrageseite als Mindestgebot die drei Gs - geimpft, genesen, getestet - eingehalten werden, sollte es für die Fitnessbranche im Gegensatz zu Biergärten, Einzelhandel, Beherbergungsbetrieben und sogar Freibädern zappenduster bleiben. Entsprechend ungehalten waren im siebten Monat der vergeblichen Hoffnung auf Lockerungen die Studiobetreiber - auch im Landkreis Augsburg. Von einer Minute auf die andere hat sich alles verändert.

