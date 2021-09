Landkreis Augsburg

18:00 Uhr

Fußballer und Familienmensch: Cengiz Tuncer will für die Linke in den Bundestag

Plus Der 51-Jährige Cengiz Tuncer kandidiert im Wahlkreis Augsburg-Land und will für die Linke in den Bundestag einziehen. Sport, Familie und Integration spielen bei ihm eine zentrale Rolle.

Von Matthias Schalla

Eigentlich wollte Cengiz Tuncer eine politische Pause einlegen. "Ich bin vor Kurzem wieder Opa geworden und wollte mehr Zeit mit meinen Enkeln verbringen", sagt der 51-Jährige. Doch dann hätten ihn seine Parteigenossen überredet, wie bereits vor vier Jahren erneut für Die Linke in den Wahlkampf zu ziehen. Und da die gesamte Familie dies "super gefunden" hätte, erklärte er sich letztendlich doch zur Kandidatur bereit.

