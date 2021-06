Landkreis Augsburg

18:00 Uhr

Große Schäden: Unwetter im Augsburger Land trifft Obstbauern schwer

Plus Starke Regenfälle und heftige Orkanböen suchen am Dienstag vor allem den westlichen Landkreis Augsburg heim. Dabei fällt nicht nur ein Kindergeburtstag in Wollishausen ins Wasser.

Von Matthias Schalla

Dieser Kindergeburtstag ist sprichwörtlich ins Wasser gefallen. Mutter, Kinder, Großeltern und Verwandte saßen am Dienstag gemütlich im Garten als sich der Himmel über Wollishausen schlagartig verfinsterte. "Wir haben es gerade noch geschafft, die Kaffeetafel abzuräumen", sagt die Mutter. "Dann ging es auch schon los." Ein solches Unwetter hätten weder sie noch ihre Großeltern jemals erlebt. "Wir hatten nur noch gehofft, dass es keinen Tornado so wie vor einigen Jahren in Affing gibt." Zwar blieb dieser aus, die Schäden, die Sturm und Regen vor allem im westlichen Landkreis angerichtet haben, sind teilweise enorm.

