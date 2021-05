Polizei durchsucht bei großer Drogenrazzia Wohnungen im Landkreis Augsburg

Ein Großaufgebot der Polizei durchsucht am frühen Donnerstagmorgen zahlreiche Wohnungen im westlichen Landkreis Augsburg. Dabei gibt es einen Schwerpunkt.

Mit einem Großeinsatz ist die Polizei am Donnerstag gegen die Drogenszene im Augsburger Land vorgegangen. Zehn Beamte der Inspektion aus Zusmarshausen, 22 Kräfte der Einsatzhundertschaft sowie vier Hundeführer starteten ab 5.45 Uhr von Diedorf aus die groß angelegte Aktion. Im Visier hatten die Beamten vor allem Objekte im westlichen Teil des Landkreises.

Vorausgegangen waren nach Auskunft der Polizei umfangreiche Ermittlungen aufgrund mehrerer Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz (BTMG). Ein Schwerpunkt der Razzien war in Diedorf, wo insgesamt sieben Häuser beziehungsweise Wohnungen durchsucht wurden. Weitere Einsatzorte gab es in Gessertshausen, Zusmarshausen, Horgau und Altenmünster. Zwei Razzien wurden zudem in der Stadt Augsburg durchgeführt. Insgesamt hatte das Gericht 14 Durchsuchungsbeschlüsse zum Auffinden von Betäubungsmittel erlassen. Und der Einsatz hat sich gelohnt.

Drogenrazzia im Kreis Augsburg: Butterflymesser und Schusswaffe gefunden

Neben zahlreichen Drogenutensilien wurden Amphetamine, Marihuana, Cannabispflanzen zur Aufzucht und ein Butterflymesser als verbotener Gegenstand sichergestellt. Ebenso wurde in einem Objekt eine Schusswaffe bei einer nicht von der Durchsuchung betroffenen Person gefunden. Wie der Waffenbesitz einzustufen ist, muss die Polizei allerdings erst noch abklären. (thia)

