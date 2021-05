Landkreis Augsburg

18:40 Uhr

Wildunfälle häufen sich: Rehe schlagen ihre Kitze in die Flucht

Plus In diesen Wochen ist die Gefahr für Wildunfälle besonders hoch. Am Montag hat es in nur drei Stunden fünf Zusammenstöße vor allem mit Rehen gegeben.

Von Matthias Schalla

Es ist ein harter Kampf, der derzeit in den Wäldern des Augsburger Lands ausgetragen wird. Ein Kampf, der in einigen Fällen tödlichen Folgen haben kann. So war es auch am Montagabend im Dienstbereich der Polizeiinspektion Zusmarshausen. Gleich fünf Wildunfälle in nur drei Stunden hat es gegeben. Eine Häufung, die zwar nicht alltäglich ist, aber gerade in dieser Jahreszeit sich täglich wiederholen könnte.

