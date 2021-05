Langweid

Als der FC Langweid zwei Titel in zwölf Tagen holte

Plus Vor 25 Jahren feierten die Langweider Tischtennis-Frauen den ersten von insgesamt acht Deutschen Meistertiteln und wiederholten den Triumph im ETTU-Cup. Den wertvollsten Titel errang aber ein Jugendteam.

Von Oliver Reiser

Die Saison 2019/20 wurde wegen Corona frühzeitig abgebrochen. Seit Monaten sind die Hallen gesperrt, es fliegen keine Bälle über das Netz. Die Pandemie hat den Sport auch in der Tischtennis-Hochburg Langweid lahmgelegt. An Pfingsten vor 25 Jahren war das alles ganz anders. Innerhalb von zwölf Tagen konnte der FC Langweid zwei Titel in die Lechtal-Gemeinde holen. Die Frauen gewannen die erste von insgesamt acht deutschen Meisterschaften und wiederholten den Gewinn des ETTU-Cups. Wenige Tage später errang der weibliche Nachwuchs den Titel des deutschen Jugendmeisters. Ein Triumph, den der ehemalige Vorsitzende Gert Jungbauer als "besonders wertvoll" bezeichnet. Hinzu kam in dieser Saison der Meistertitel des zweiten Damenteams in der Regionalliga, der mit dem Aufstieg in die 2. Bundesliga verbunden war. "Einen derartigen Erfolg hat es im deutschen Damen- und Mädchentischtennis bisher nicht gegeben", blickt Jungbauer zurück.

