Langweid

vor 12 Min.

B2 zwischen Langweid und Biberbach erhält neuen Fahrbahnbelag

Wegen Bauarbeiten an der B2 zwischen der Anschlussstelle Langweid-Nord und Biberbach gibt es in den nächsten Wochen Sperrungen.

Plus Wegen Bauarbeiten wird die B2-Anschlussstelle Langweid-Nord gesperrt. Die Fahrbahndecke muss erneuert werden. Was deshalb auf die Autofahrer zukommt.

Von Gerald Lindner

Das Staatliche Bauamt Augsburg erneuert auf 3,5 Kilometern Länge die Fahrbahn der vierspurigen B2 im Bereich zwischen Biberbach und Langweid. In Zusammenarbeit mit dem Landratsamt Augsburg wird zudem die Fahrbahn der Kreisstraße A29 im Bereich der Anschlussstelle Langweid-Nord erneuert. Die Bauarbeiten beginnen am Montag, 6. September, und enden voraussichtlich am Freitag, 8. Oktober. Die Autofahrer müssen sich in dieser Zeit auf einige Behinderungen einstellen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen