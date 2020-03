Meitingen: Doppelt so viele Frauen im Rat

Plus Die Grünen gewinnen mehr Sitze im Gemeinderat als erwartet und können nun eine Fraktion bilden. Die CSU bleibt die stärkste Kraft.

Der Gemeinderat von Meitingen wird grüner – und weiblicher. Drei Sitze haben die Grünen bei der Wahl gewonnen, bislang saß Annemarie Probst als einzige Vertreterin im Rat. Sie war eine von bislang drei Frauen im Gremium, diese Zahl verdoppelt sich nun.





Mit diesem Ergebnis hatte Annemarie Probst selbst nicht gerechnet. Statt als Einzelkämpferin im Marktgemeinderat zu arbeiten, wird sie nun mit Henrike Vogel und Peter Wittgen zwei Mitstreiter haben. „Ich bin noch völlig überwältigt“, kann sie den Erfolg auch am Tag nach der Wahl noch kaum fassen. Gehofft hatte sie schon, dass zumindest zwei Grüne im neuen Rat sein würden. Als sie am Sonntag nach dem Einsatz als Wahlhelferin nach Hause kam, tauchte noch eine Zwei als Zwischenstand der Auszählung in der Ergebnisübersicht auf, am Ende reichte es aber sogar für ein drittes Mandat.

Etwas für die Natur und für die Menschen bewegen

Annemarie Probst

Genauso groß ist ihre Freude über ihr persönliches Stimmenergebnis, es ist das fünftbeste aller Gemeinderäte. Vor sechs Jahren sei sie angetreten, um in Meitingen etwas für die Natur und für die Menschen zu bewegen. Das sei offenbar gelungen. „Ich habe ein offenes Ohr für die Menschen“, sagt sie. Das Resultat wertet sie auch als Vertrauensvorschuss für die nächsten sechs Jahre.

Von den bisher drei Gemeinderätinnen hatte Christine Fünfinger nicht mehr kandidiert. Neben Probst wurde auch Claudia Riemensperger wiedergewählt. War sie bislang die einzige Frau in der CSU-Fraktion, kommen nun Barbara Diessl und Ute Schmidt hinzu, Letztere als Nachrückerin für den wiedergewählten Bürgermeister Michael Higl.

Dass sich die Zahl der Frauen im Gemeinderat sogar verdoppelt, geht auch auf den Einzug der AfD zurück. Spitzenkandidatin und Ortsvorsitzende Manuela Steurer wird ihre Partei, die erstmals bei einer Kommunalwahl antrat, im Rat vertreten.

Stärkste Kraft bleibt die Union

Stärkste Kraft im Gemeinderat bleibt die CSU mit acht Sitzen, dazu kommen zwei Sitze der JBU, mit der sie in der Vergangenheit eine Fraktion bildete. Die vier Gruppen, die eine gemeinsame Freie-Wähler-Fraktion bilden, haben insgesamt einen Sitz verloren. Die SPD wird nur noch mit zwei Gemeinderäten vertreten sein. Bei der Wahl 2014 hatten die Sozialdemokraten drei Mandate erhalten, später schloss sich Christine Fünfinger ihrer Fraktion an.

Bürgermeister Michael Higl steht vor einer spannenden Aufgabe, wie er selbst sagt. Alle neun angetretenen Gruppierungen sind in den Gemeinderat eingezogen, das ergebe ein buntes Spektrum. Gleichzeitig kommen neun Mitglieder neu dazu. „Da sehe ich mich als Bürgermeister auch gefordert“, sagt Higl. Denn viele Themen und Projekte, über die der Rat diskutiert und entscheidet, entwickeln sich über Monate, wenn nicht Jahre. Daher stehen die neuen Ratsmitglieder vor dem Problem, dass sie viele Details und Entwicklungen zunächst nicht kennen können. Somit wird es an manchen Stellen zunächst heißen, in der Debatte eines Sachthemas noch einmal ein, zwei Schritte zurückzugehen und mit zusätzlichen Erklärungen alle Gemeinderäte auf den gleichen Informationsstand zu bringen. Nachdem in den vergangenen Jahren im Gemeinderat gut gearbeitet wurde, hofft Higl, dass auch das neue Gremium schnell arbeitsfähig sein wird.

Eine Prognose, wann der neue Rat tatsächlich loslegen kann, wagt er angesichts des Coronavirus allerdings nicht. Offiziell beginnt die Amtszeit am 1. Mai, somit wäre der 6. Mai der erste Termin für eine Gemeinderatssitzung. Ob diese stattfinden darf, wird aber nicht in Meitingen entschieden.

Der Gemeinderat Meitingen

CSU 8 Sitze (Wahl 2014: 8)

1 (1) Dr. Michael Higl 5393

5393 2 (2) Claudia Riemensperger 3593

3593 3 (6) Anton Büchele 2724

2724 4 (8) Anton Kraus 2364

2364 5 (3) Johann Pröll 2302

2302 6 (9) Ulrich Haid 1962

1962 7 (4) Barbara Diessl 1549

1549 8 (5) Matthias Fay 1479

1479 9 (7) Ute Schmidt 1294 (rückt nach für Bürgermeister)

JBU 2 Sitze (Wahl 2014: 2)

1 (1) Florian Möckl 1285

2 (2) Christian Deisenhofer 1050

Grüne 3 Sitze (Wahl 2014: 1)

1 (1) Annemarie Probst 2672

2672 2 (3) Henrike Vogel 1357

1357 3 (2) Peter Wittgen 1347

FW/FWGem 3 Sitze (2014: 2)

1 (1) Dr. Fabian Mehring 3997

3997 2 (2) Robert Hecht 1925

1925 3 (3) Franz Wengenmayr 859

FLW 2 Sitze (Wahl 2014: 3)

1 (1) Stefan Müller 1492

1492 2 (2) Ernst Dittrich 1312

UWG 2 Sitze (Wahl 2014: 2)

1 (1) Rudolf Helfert 2086

2086 2 (7) Patrick Gerblinger 621

FWG 1 Sitze (Wahl 2014: 2)

1 (1) Klaus Nebe798



SPD 2 Sitze (Wahl 2014: 3)

1 (2) Werner Grimm2093

2 (1) Matthias Mark1188

AfD 1 Sitz (Wahl 2014: 0)