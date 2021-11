Verschärfte Corona-Regeln: Weihnachtsmärkte in Neusäß und Gersthofen abgesagt

Bayern verschärft die Corona-Maßnahmen. Damit kommt nun das Aus für die Weihnachtsmärkte in Neusäß und Gersthofen. Den Märchenspaziergang können Familien trotzdem unternehmen.

Die meisten Weihnachtsmärkte im Augsburger Land wurden schon in den vergangenen Tagen abgesagt. Nun verschärft der Freistaat die Corona-Maßnahmen und sagt alle Weihnachtsmärkte ab. Damit finden auch die Märkte in Gersthofen in Neusäß heuer nicht statt. Die Stadt Neusäß hatte ihren Weihnachtsmarkt schon am Freitagvormittag, kurz vor den Bekanntwerden der neuen Regeln, abgeblasen. Der Märchenspaziergang mit animierten Märchen in Schaufenstern von Neusässer Gewerbetreibenden kann jedoch unabhängig vom Weihnachtsmarkt stattfinden.

"Bis zuletzt hatten wir gehofft, den Weihnachtsmarkt in irgendeiner Form durchführen zu können, aber angesichts des extrem dynamischen Infektionsgeschehens bleibt uns nur die Absage", so Bürgermeister Richard Greiner. In dieser akuten Phase der Pandemie sollte sich jetzt jeder solidarisch zeigen mit den Ärzte- und Pflegeteams. "Es ist unverantwortlich, in direkter Nachbarschaft zum Uniklinikum einen Weihnachtsmarkt abzuhalten, während dort eine erschreckend angespannte Versorgungssituation herrscht."

Märchenspaziergang in Neusäß findet statt

Dank eines vom Vorjahr bewährten, Corona-konformen Konzeptes kann der Märchenspaziergang ab Freitag, 26. November, täglich von 11 bis 18 Uhr trotzdem stattfinden, außer am 24. und 31. Dezember. Alle aktuellen Informationen sind unter www.neusaess.de/maerchenweihnacht zu finden.

In Gershofen hatte man bis zuletzt damit gerechnet, dass der Markt doch noch stattfinden kann. Einige der Buden auf dem Rathausplatz wurden bereits aufgebaut. "Eigentlich sind wir froh, dass wir jetzt Gewissheit haben", sagt Veranstalter Stefan Springer. Man habe schon damit gerechnet und sich darauf vorbeiredet, die Buden vor dem City-Center wieder abbauen zu müssen. Damit wurde schon am Freitagnachmittag begonnen.

Gersthofer Weihnachtsmarkt 2021 ist abgesagt

Zuletzt ging Springer davon aus, dass der Markt unter Einhaltung der 2G-Regel stattfinden kann. "Das wäre aber ohnehin nicht einfach geworden, weil man das Gelände nicht einfach umzäunen kann", sagt Springer. Was die Absage für den Betreiber finanziell bedeutet, könne er noch nicht abschätzen. Springer: "Wir bekommen aktuell zwar Unterstützung, aber die reicht nicht zum Leben." Ministerpräsident Markus Söder hatte am Freitag angekündigt, dass Schausteller mit Ausfallzahlungen rechnen können.

