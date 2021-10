Wird die Alpenstraße in Neusäß bald zur Fahrradstraße?

Plus Meist wird über die Alpenstraße in Neusäß gesprochen, wenn es um fehlende Parkplätze geht. Nun gibt es einen neuen Vorschlag aus dem Landratsamt.

Schon oft hatte der Planungs- und Umweltausschuss in Neusäß über die Alpenstraße beim Schulzentrum gesprochen. Doch fast immer ging es dabei um die Parkprobleme der Anwohnerinnen und Anwohner dort. Jetzt hat der Radverkehrsbeauftragte des Landkreises Augsburg, Jonas Fricke, eine neue Idee ins Spiel gebracht: Die Alpenstraße und die Ortliebstraße könnten, vor allem wegen ihrer Nähe zum Schulzentrum, zur Fahrradstraße umfirmiert werden.