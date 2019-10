06:00 Uhr

Neusäß zeigt die aktuellen Trends für die Hochzeit

Plus Ringe aus Carbon, Harfenmusik oder goldene Deko – bei der Hochzeitsmesse in Neusäß finden zukünftige Brautpaare viele Anregungen. Warum kaum einer Frau ein reinweißes Kleid steht und die Frisur nicht streng wirken soll

Von Elli Höchstätter

Die Ringe in Weißgold, die Feier in einer Tenne in Hurlach: Tobi Herz und Verena Kaminski haben schon einige Punkte auf der To-do-Liste für ihre Hochzeit abgehackt. Doch da ist die Sache mit der Band. Die bereitet dem Paar aus Pfersee Kopfzerbrechen. „Einige Gruppen, die wir wollten, sind ausgebucht“, erklärt die 25-jährige Verena Kaminski. Nun sind die Beiden auf der Hochzeitsmesse in der Stadthalle Neusäß unterwegs, um sich nach Alternativen umzuschauen.

Dort gab es am Wochenende viele Anregungen für den „schönsten Tag“ im Leben – angefangen vom Brautkleid, über Frisuren, Deko bis hin zu den neuen Trends wie beispielsweise einer Fotobox, mit der die Gäste selbst witzige Fotos machen können. Wir haben an einigen Ständen nachgefragt, was derzeit angesagt ist. Brautkleider Verena Kaminski , die im März den Hochzeitsantrag von ihrem Freund bekommen hat, will ihr Kleid in einigen Wochen gemeinsam mit ihren zwei Schwestern, der Mutter und der Schwiegermutter aussuchen. Auf der Messe in Neusäß holte sie sich Anregungen . Vertreten war dort beispielsweise das Brautmodehaus „Ganz in Weiß“ aus Kaufering . Stephanie Kandzia beriet die Interessenten. Sie hat den Überblick, was derzeit das Herz der Bräute höherschlagen lässt und erklärte: „Angesagt sind fließende Stoffe, Blütenmuster und aufwendige Schleppen mit Spitze und Pailletten.“ Auch der Prinzessinnen-Look sei immer wieder gefragt. Wer eine schönes Kleid will, findet laut Kandzia in der Preisklasse von 1500 bis 2000 Euro eine breite Auswahl. Wer das Besondere liebt, kann bis zu 13.000 Euro hinblättern.

