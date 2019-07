vor 22 Min.

Partei-Posten für den CSU-Nachwuchs

Junge Union aus dem Augsburger Land gewinnt an Einfluss

Mit zahlreichen Kandidaten konnte sich die Junge Union Augsburg-Land bei den Wahlen der schwäbischen CSU und JU durchsetzen. Bei der Veranstaltung in Fischen im Allgäu wurde Kreisvorsitzender Ludwig Lenzgeiger einstimmig als stellvertretender Landesvorsitzender der Jungen Union nominiert.

Schon beim Bezirksparteitag der CSU in Schwabmünchen gelang es der JU Augsburg-Land, mehrere Vertreter in das höchste schwäbischen Parteigremium zu schicken. Ines Dollinger aus Gersthofen ist als Schriftführerin ein Mitglied des engeren Vorstands. In der stellvertretenden JU-Kreisvorsitzenden und Bobinger CSU-Vorsitzenden Miriam Streit, der Kreisgeschäftsführerin Lisa Wolf und dem Kreisvorsitzenden Ludwig Lenzgeiger sitzen drei weitere Beisitzer im Gremium. Bei der Neuwahl des schwäbischen JU-Vorstands in Fischen im Allgäu zogen Lisa Wolf aus Königsbrunn, Katrin Salzmann aus Neusäß, Claudio Ortolf aus Diedorf und Jonas Deuringer aus Königsbrunn als Beisitzer ein. Damit stellt der Kreisverband Augsburg-Land so viele Beisitzer wie kein anderer Verband in Schwaben.

Ines Dollinger, vormals Geschäftsführerin, gab ihre Position frei, da sie von der Versammlung als Deutschlandrätin nominiert wurde und sich fortan auf Bundesebene im höchsten nationalen JU-Gremium engagieren möchte. Der Adelsrieder Ludwig Lenzgeiger räumte nach vier Jahren als stellvertretender Bezirksvorsitzender diese Position, um sich als stellvertretender Landesvorsitzender der Jungen Union Bayern für Schwaben zu bewerben. Seine Schwerpunkte sehe er in von konservativer Seite vernachlässigten Themen wie der Bildungs- und Kulturpolitik, wo man eigene Akzente setzen müsse, so Lenzgeiger. Seine Partei sei „intellektuell zu gemütlich geworden“. (AL)

Themen Folgen