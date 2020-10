14:10 Uhr

Polizei stoppt illegales Autorennen auf der A8

Die Polizei stoppt ein illegales Autorennen auf der A8. Zwei Fahrer werden erwischt. Einer war vollkommen übermüdet.

Von Christoph Frey

Dank eines Zeugen und der Polizei glimpflich abgelaufen, ist ein Autorennen, das am Sonntagnachmittag auf der Autobahn A8 stattgefunden hat. 13 hoch motorisierte Fahrzeuge aus der Schweiz bretterten dort in Richtung Westen, zwei konnte die Polizei stoppen.

Ein Zeuge hatte die Autobahnpolizeistation in Gersthofen über ein offensichtliches Autorennen auf der A8 in Fahrtrichtung Stuttgart am Sonntagnachmittag gegen 13.40 Uhr in Kenntnis gesetzt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte es sich tatsächlich um ein illegales Autorennen gehandelt haben, an dem insgesamt dreizehn, teils hoch motorisierte Fahrzeuge, alle mit Schweizer Kennzeichen, teilgenommen haben.

Einer der beiden Raser auf der A8 war drei Tage wach

Zwei der Fahrzeuge konnten mit Unterstützung der Autobahnpolizei Günzburg gestoppt werden. Die beiden Fahrer, ein 28-jähriger Kosovare und ein 30-jähriger Schweizer, zeigten sich laut Polizei geständig. Beide mussten jeweils 1000 Euro Sicherheitsleistung hinterlegen.

Zudem wurde einem der Fahrer die Weiterfahrt unterbunden, nachdem er angegeben hatte, bereits seit drei Tagen ununterbrochen wach zu sein. Die Ermittlungen zum Gesamtvorgang dauern laut Polizei noch an.

Erst vergangene Woche war ein Raser aus München in Augsburg verurteilt worden. Er war mit einem BMW auf der Autobahn zwischen Neusäß und Gersthofen mit über 300 Stundenkilometern unterwegs und hatte ein vor ihm fahrendes Auto bedrängt. Von dieser Aktion stellte der Mann ein Video ins Internet.

