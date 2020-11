vor 50 Min.

Reisebüro: Mitarbeiter wollen fürs Gesundheitsamt arbeiten

Die Gesundheitsämter haben viel zu tun mit der Nachverfolgung von Infektionsketten. Das Reisebüro in Diedorf will nun helfen.

Plus Auch Reisebüros wollen, dass die Corona-Pandemie zu Ende geht. Deshalb bietet ein Reisebüro aus Diedorf dem Gesundheitsamt im Landkreis Augsburg Hilfe an.

Von Jana Tallevi

Gesundheitsamt statt Reisebüro, Kontaktnachverfolgung in Schwaben statt den Blick in die weite Welt gerichtet: Mitarbeiter des Reisebüros in Diedorf haben sich beim Gesundheitsamt des Landkreises Augsburg als Taskforce zur Pandemiebekämpfung beworben. „Allerorts klagen Städte und Gemeinden, dass ihre Gesundheitsämter bei der Nachverfolgung von Covid-19-Infektionsketten an die Grenzen ihrer Kapazitäten stoßen, und zwar trotz der Unterstützung durch Soldaten der Bundeswehr. Auch in Augsburg beim Landratsamt sind die Kapazitäten knapp“, begründet Christoph Kain, Inhaber im Reisebüro in Diedorf, den Schritt. „In unserem Reisebüro dagegen haben wir gerade freie Kapazitäten - und wir sind dringend daran interessiert, dass diese Pandemie ein rasches Ende findet. Daher liegt es nahe, aktiv an der Verfolgung von Infektionsketten mitzuarbeiten.“

Was als Aktion einer Reisebüro-Kooperation gestartet ist, auch um an die Lage der Reisebüros in der Pandemie zu erinnern, ist Christoph Kain ein echtes Anliegen. "Wir meinen es ernst", fasst er zusammen. Schließlich sei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Reisebüros das Arbeiten mit professioneller Kommunikation nicht fremd, zudem sprächen sie oft verschiedene Sprachen und verfügten über soziale Kompetenz. Um die Pandemie zu überwinden, müsse man eben auch bereit sein, neue Wege zu gehen, so Kain. Mindestens drei Leute aus dem Team wären bereit, beim Gesundheitsamt mitzuhelfen, ergänzt seine Frau Ariane Kain, die ebenfalls im Reisebüro arbeitet.

Landkreis Augsburg: Gesundheitsamt will sich wieder melden

Auch das Gesundheitsamt hat sich über die Bewerbung gefreut und dankt dem Reisebüro, dass es dem Landkreis zur Überwindung der Pandemie-Lage seine Unterstützung anbiete. Doch ganz so schnell klappt es mit dem neuen Job nicht. Zu einem späteren Zeitpunkt wolle man sich beim Reisebüro nochmals melden, heißt es in einer ersten Antwort vom Amt. Christoph Kain: "Dort gibt es im Moment wohl viele Bewerber und neue Mitarbeiter, die eingearbeitet werden müssen."

Die Mitarbeiter des Augsburger Gesundheitsamts werden bei der Kontaktnachverfolgung nun auch von Bundeswehrsoldaten unterstützt. Auch im Landkreis ist das so. Bild: Ruth Plössel, Stadt Augsburg (Archivbild)

Im Gesundheitsamt im Landkreis Augsburg arbeiten zur Zeit 58 Mitarbeiter, dazu gehören auch Ärzte und Hygienekontrolleure. Hinzu kämen aktuell noch 17 Unterstützungskräfte anderer Behörden, 17 Bundeswehrsoldaten und zehn Polizisten für die Kontaktnachverfolgung, teilt das Landratsamt nach.

Weil für diese Kräfte aber nur wenig Platz zur Verfügung steht, sind sie teilweise in der FOS/BOS in Neusäß und dem Justus-von-Liebig-Gymnasium in Neusäß untergebracht. Dort gibt es immerhin gut ausgestattete IT-Räume für die Kontaktnachverfolgung.

Das könnte Sie auch interessieren:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen