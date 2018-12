05:37 Uhr

Seniorenheim: SPD-Politiker fordern mehr Sachlichkeit

In der Diskussion um die Schließung des Spitals in Dinkelscjernem herrscht ein rauer Ton. Sozialdemokraten kritisieren das, andere Räte danken für klare Worte.

Von Philipp Kinne

Das Jahrhunderte alte Seniorenheim in Dinkelscherben ist mit vielen Emotionen verbunden. Das wird besonders bei der Diskussion um die geplante Schließung klar. Zuletzt hatte die Spital-Stiftung, der das Hospital gehört, den Dinkelscherber Bürgermeister Edgar Kalb aufgefordert, „verbal und emotional abzurüsten“. Nun kritisiert auch die SPD-Fraktion der Marktgemeinde den Ton des Rathauschefs. In einem Schreiben an die Stiftung zeigte der Bürgermeister großes Unverständnis über die Entscheidung zur Heim-Schließung. Die begründeten die Verantwortlichen zum einen mit einer dringend notwendigen Sanierung, für die das Geld fehlen soll. Zum anderen aber auch mit Personalnot. In dem Schreiben des Bürgermeisters heißt es: „Wenn die Arbeit Spaß macht, wenn Mitarbeiter motiviert sind, wenn im Team gutes Arbeitsklima herrscht, wenn man gute Leistungen entsprechend bezahlt und honoriert, hat man in der Regel ausreichend Personal.“ Wer diese Spielregeln verletze, habe „in der Regel ein Problem“.

Marktrat will juristisch gegen Heim-Schließung vorgehen

Kalb kündigte in seinem Schreiben außerdem an, gegen die Entscheidung der Stiftung juristisch vorgehen zu wollen. Der Marktrat hatte einstimmig dafür gestimmt, einen Anwalt einzuschalten.

Die Stiftung verwies daraufhin auf die seit Jahren laufende Diskussion zum Pflegekräftemangel und bezeichnete die Vorwürfe als „nicht der Realität entsprechend und nicht zielführend“. Diesen Beschluss nutze der Bürgermeister allerdings als „Freibrief“, kritisiert die Dinkelscherber SPD–Fraktion. Von der „Art und Weise des Umgangs mit betroffenen Personen in Stiftungsrat, Caritas CAB, Gemeinde Zusmarshausen und anderen Gremien“ wolle sich die SPD distanzieren. Sie mache „ein vertrauensvolles Vorgehen unmöglich“ und verderbe „das Klima zwischen allen Beteiligten“.

SPD fordert konstruktive Gespräche und mehr Sachlichkeit

Dennoch sei deutliche Kritik an dem Beschluss zum Heim-Aus angebracht, betont die SPD. Diese Diskussion müsse ernsthaft und konstruktiv geführt werden. Dazu gehöre auch, beispielsweise über die Möglichkeit an anderer Stelle in Dinkelscherben ein neues Heim zu bauen, oder über den Zeitpunkt der beabsichtigten Schließung zu sprechen.

CSU-Politiker kann Vorwürfe gegen Bürgermeister nicht verstehen

Die Kritik der SPD-Fraktion kann Marktrat Tobias Mayr (CSU) nicht nachvollziehen. Der Umgangston des Bürgermeisters in der Diskussion zum geplanten Heim-Ende sei „stets sachlich und konstruktiv ausgerichtet“. Kalb habe zudem wiederholt das Gespräch mit den Beteiligten gesucht. Doch, „es hagelte nur Absagen zu einem persönlichen Gespräch aus Reihen des Stiftungsvorstandes“, sagt Mayr. Bürgermeister Kalb teilte auf Nachfrage mit: „Über die Ansichten, Meinungen und Äußerungen der SPD-Fraktion möchte ich mich nicht äußern“. Ob seine Vorgehensweise dazu diene, das Seniorenheim zu retten, müsse „Jede und Jeder selbst entscheiden“. Kalb: „Wenn das Heim geschlossen wird, bin nicht ich oder meine Art der Kommunikation dran Schuld, sondern diejenigen Personen, die es so beschlossen haben und vielleicht am Rande auch diejenigen, die nach dem Beschluss tatenlos zugesehen haben.“ Kalb habe den Regierungspräsidenten von Schwaben als Dienstherr der Stiftungsaufsicht gebeten, den Sachverhalt zu prüfen und den Beschluss für unwirksam erklären zu lassen.

Am Donnerstag soll es auf Einladung des Landrats Martin Sailer einen Runden Tisch zur Diskussion um das Heim geben. Kalb hofft, dass dabei „eine Lösung für den Erhalt des Seniorenheims gefunden wird“.

