Steuererhöhung von 2,25 Euro monatlich sorgt für Zoff in Stadtbergen

Mehrheitlich beschließt der Stadtrat, die Grundsteuer B moderat zu erhöhen. Eine Partei nutzt dies für einen Rundumschlag gegen die Finanz- und Personalpolitik der Stadt.

Letztendlich ging es um eine Erhöhung von 2,25 Euro im Monat. Diesen Betrag müssten ein Hausbesitzer in Stadtbergen bei einer Größe von beispielsweise 360 Quadratmetern für bebaute oder bebaubare Grundstücke künftig mehr bezahlen. Doch genau diese Erhöhung der Grundsteuer B löste eine heftige Diskussion im Stadtrat aus, bei der es teilweise hoch herging. Vor allem Bürgermeister Paul Metz wehrte sich vehement gegen die von Pro Stadtbergen geäußerten Vorwürfe, er würde das Tafelsilber der Stadt verkaufen.