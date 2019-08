vor 32 Min.

Staufalle: Das Schlimmste ist (fast) überstanden

Die Baustellen an der Autobahnbrücke bei Gersthofen und auf der B17 bei Stadtbergen zerrten an den Nerven der Pendler.

Zwei harte Wochen liegen hinter den Autofahrern, die täglich aus dem Landkreisnorden auf der B2 und B17 nach Süden pendeln mussten: Bauarbeiten an der Autobahnbrücke bei Gersthofen und an den B-17-Abfahrten bei Stadtbergen hatten fast täglich kilometerlange Staus zur Folge. Die gute Nachricht: Zumindest die Baustellen bei Stadtbergen sind am kommenden Sonntag abgeschlossen und diese Staufalle gehört der Vergangenheit an.

Wer feste Arbeitszeiten hat und deshalb zu den Hauptverkehrszeiten unterwegs sein musste, muss entweder lange Wartezeiten in Kauf nehmen oder die verstopfte Bundesstraße umfahren. Über Achsheim und Gablingen in den Westen des Landkreises oder über Rehling und Mühlhausen nach Osten führen die Schleichwege.

Im Feierabendverkehr „wird es sicher heftig“

Nicht alle hatten es so gut wie Alexander Storr aus Biberbach. Er arbeitet zwar in Augsburg und fährt täglich am derzeitigen Nadelöhr Augsburg-West auf die A8 in den Augsburger Osten und von dort ins Zentrum. Doch dank Gleitzeit fängt für ihn der Tag früh an. Er steigt schon um sechs Uhr in Biberbach ins Auto und fährt so vor dem Stau ins Büro. Die Heimfahrt kann er entsprechend früh antreten, deshalb ist für ihn die Situation auf der Straße auch bei der Rückfahrt „nicht dramatisch.“ Aber wenn der Feierabendverkehr so richtig anläuft, „wird es sicher heftig“. Storr kennt er die langen Staus von den Tagen, an denen er mal nicht von den leeren Straßen für Frühaufsteher profitiert.

Aus Sicht der Polizei waren die Stauwochen relativ harmlos: Im Bereich des Autobahnkreuzes Augsburg-West sei es im Laufe der Baumaßnahmen vereinzelt zu kleinen Unfällen mit Sachschaden – vor allem Auffahrunfällen und Spiegelberührungen – gekommen, und zwar direkt auf der Autobahnbrücke im Schwenkbereich der Baustelle. Dies hatte aber keine Auswirkungen auf die Auffahrt zur A 8, teilte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben mit. Und auf der B 2 zwischen Meitingen und Gersthofen passierten gar keine Unfälle, die etwas mit den Baustellen zu tun hatten.

Ein Engpass bleibt den Autofahrern aber noch eine Zeit lang erhalten: Die Arbeiten an der Autobahnbrücke dauern voraussichtlich noch bis 4. Oktober – wenn alles so läuft wie geplant und das Wetter mitspielt. Im nächsten Jahr kommt dann die Brückenhälfte in Fahrtrichtung Norden dran. (sdk, dav)

