Unfallflucht nach Überholmanöver bei Biberbach

Ein Fahrer hat auf der Staatsstraße 2033 bei Biberbach einen Unfall verursacht. Um den Schaden gekümmert hat er sich aber nicht.

Von Jana Tallevi

Einen Fall von Unfallflucht meldet die Polizei Gersthofen von der Staatstraße 2033 bei Biberbach. Zwischen den beiden Abfahrten der Staatsstraße überholte am Freitag, 19. März, gegen 15.30 Uhr, der Lenker eines Autos in Fahrtrichtung Wertingen ein anderes Fahrzeug. Anschließend scherte er so knapp wieder ein, dass der Wagen einer entgegenkommenden Autofahrerin beschädigt wurde.

Unfallfahrer kam nicht an Unfallstelle in Biberbach zurück

Obwohl die Geschädigte am Unfallort wartete, kam der Überholer nicht zur Unfallstelle zurück. Die Polizei Gersthofen bittet um Kontaktaufnahme unter Telefon 0821/323-1810, wenn Beobachtungen gemacht oder sachdienliche Hinweise angegeben werden können.

