Wahlanalyse

04:30 Uhr

Die Gewinner haben verloren: Fünf Lehren aus dem Wahlkreis Augsburg Land

Was bleibt übrig von der Bundestagswahl außer viele Plakate?

Plus Die Stimmen sind gezählt, die Wahlschlacht ist geschlagen. Doch was bleibt außer unzähligen Wahlplakaten? Fünf Lehren aus der Bundestagswahl im Wahlkreis Augsburg Land.

Von Christoph Frey

Schon am Dienstag muss der CSU-Abgeordnete Hansjörg Durz zur Fraktionssitzung in Berlin antreten. Er ist nicht der einzige Abgeordnete aus dem Augsburger Land. Auch der AfD-Mann Rainer Kraft ist wieder mit dabei. Heike Heubach ( SPD) aus Stadtbergen hat das Mandat dagegen offenbar knapp verpasst. Allein, dass Heubach überhaupt soweit kam, ist eine faustdicke Überraschung und führt uns direkt zu These eins.

