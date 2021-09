Zusmarshausen

06:30 Uhr

Trotz Corona-Krise: Das Unternehmen Sortimo investiert in Zusmarshausen

Die E-Ladestation der Firma Sortimo an der A8 in Zusmarshausen.

Plus Das Zusmarshauser Unternehmen Sortimo hat gerade eine der größten E-Ladestationen Europas an der A8 in Zusmarshausen eröffnet. Rund um die Zentrale wird noch weiter gebaut.

Von Katja Röderer

Elektro-Mobilität ist eines der wichtigsten Themen bei der Internationalen Automobilausstellung IAA Mobility in München. In Zusmarshausen setzt das Unternehmen Sortimo International ebenfalls darauf. Warum das so ist, hat Geschäftsführer Reinhold Braun jetzt erklärt. Der Mittelständler hat gerade eine von Europas größten E-Ladestationen an der A8 in Betrieb genommen. Trotz Corona-Krise hat Sortimo hier an mehreren Stellen investiert.

