Spannende Geschichten beim Vorlesewettbewerb in Altenmünster

Plus Sarra Tlili gewinnt den Regionalentscheid des Wettbewerbs in der Bücherei Altenmünster mit ihrem Vortrag aus dem Pferde-Abenteuer „Elena – Sommer der Entscheidung“.

„Ich bin mindestens so aufgeregt wie ihr“, rief Susanne Abt, die Leiterin der Bücherei Altenmünster, den acht Kindern zu, die sich in den Räumen des „Bücherwurms“ im Pfarrheim zum Regionalentscheid des bundesweiten Vorlesewettbewerbs eingefunden hatten.

Sieben Mädchen und ein Bub aus den sechsten Klassen der Mittelschulen Zusmarshausen, Dinkelscherben, Diedorf und Fischach, der Montessori-Schule Dinkelscherben, der Realschulen Zusmarshausen und Schwabmünchen sowie des Gymnasiums Diedorf lasen dem Publikum und der Jury jeweils erst drei Minuten lang aus einem selbst gewählten Buch und in einem zweiten Durchgang zwei Minuten lang aus einem ihnen unbekannten Titel vor. Susanne Abt hatte dazu „Evolution“ von Thomas Thiemeyer ausgewählt.